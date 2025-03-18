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ГД приняла в первом чтении проект о противодействии телефонным мошенникам - РИА Новости, 19.03.2025
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16:49 18.03.2025 (обновлено: 01:44 19.03.2025)
https://ria.ru/20250318/gosduma-2005762963.html
ГД приняла в первом чтении проект о противодействии телефонным мошенникам
ГД приняла в первом чтении проект о противодействии телефонным мошенникам - РИА Новости, 19.03.2025
ГД приняла в первом чтении проект о противодействии телефонным мошенникам
Госдума приняла в первом чтении законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-18T16:49:00+03:00
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общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Правительство внесло документ на рассмотрение нижней палаты парламента в феврале. Он предлагает комплекс из порядка 30 мер. Основные положения: Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, необходимо защитить граждан от мошенников, которые с каждым годом все больше используют новые технологии.
https://ria.ru/20250312/kredity-2004445015.html
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
ГД приняла в первом чтении проект о противодействии телефонным мошенникам

ГД одобрила маркировку международных звонков на экранах мобильных телефонов

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка с мобильным телефоном
Девушка с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству.
Правительство внесло документ на рассмотрение нижней палаты парламента в феврале. Он предлагает комплекс из порядка 30 мер.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Мошенники уже используют тему самозапрета на кредиты, сообщила эксперт
12 марта, 05:56
Основные положения:
  • госорганам, банкам, операторам связи и цифровым платформам запретят использовать зарубежные мессенджеры для общения с клиентами;
  • международные вызовы будут маркировать;
  • россияне смогут через операторов установить самозапрет на международные звонки, а также на спам-обзвоны и СМС-рассылки;
  • на "Госуслугах" появится возможность установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт;
  • при смене пароля от личного кабинета на "Госуслугах" пользователь будет получать два сообщения: первое — предупреждение, второе — код подтверждения;
  • сообщения от "Госуслуг", в том числе код подтверждения, не будут приходить во время телефонного разговора;
  • заработает автоматическое удаление старого номера телефона из личного кабинета "Госуслуг" и банковских приложений при отказе от него;
  • россияне смогут использовать биометрию при получении микрозаймов.
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, необходимо защитить граждан от мошенников, которые с каждым годом все больше используют новые технологии.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Мошенники могут украсть аккаунт в Telegram, высылая фейковый опрос
Вчера, 01:17
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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