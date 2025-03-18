ГД приняла в первом чтении проект о противодействии телефонным мошенникам
ГД одобрила маркировку международных звонков на экранах мобильных телефонов
Девушка с мобильным телефоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству.
Правительство внесло документ на рассмотрение нижней палаты парламента в феврале. Он предлагает комплекс из порядка 30 мер.
Основные положения:
- госорганам, банкам, операторам связи и цифровым платформам запретят использовать зарубежные мессенджеры для общения с клиентами;
- международные вызовы будут маркировать;
- россияне смогут через операторов установить самозапрет на международные звонки, а также на спам-обзвоны и СМС-рассылки;
- на "Госуслугах" появится возможность установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт;
- при смене пароля от личного кабинета на "Госуслугах" пользователь будет получать два сообщения: первое — предупреждение, второе — код подтверждения;
- сообщения от "Госуслуг", в том числе код подтверждения, не будут приходить во время телефонного разговора;
- заработает автоматическое удаление старого номера телефона из личного кабинета "Госуслуг" и банковских приложений при отказе от него;
- россияне смогут использовать биометрию при получении микрозаймов.
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, необходимо защитить граждан от мошенников, которые с каждым годом все больше используют новые технологии.