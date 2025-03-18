https://ria.ru/20250318/gosduma-2005762963.html

ГД приняла в первом чтении проект о противодействии телефонным мошенникам

ГД приняла в первом чтении проект о противодействии телефонным мошенникам - РИА Новости, 19.03.2025

ГД приняла в первом чтении проект о противодействии телефонным мошенникам

Госдума приняла в первом чтении законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-18T16:49:00+03:00

2025-03-18T16:49:00+03:00

2025-03-19T01:44:00+03:00

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Правительство внесло документ на рассмотрение нижней палаты парламента в феврале. Он предлагает комплекс из порядка 30 мер. Основные положения: Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, необходимо защитить граждан от мошенников, которые с каждым годом все больше используют новые технологии.

https://ria.ru/20250312/kredity-2004445015.html

https://ria.ru/20250318/moshenniki-2005612296.html

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2025

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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф