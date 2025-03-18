https://ria.ru/20250318/gosdolg-2005607794.html

Госдолг России в 2024 году увеличился на 14,5 процента ВВП

Госдолг России в 2024 году увеличился на 14,5 процента ВВП - РИА Новости, 18.03.2025

Госдолг России в 2024 году увеличился на 14,5 процента ВВП

Объем государственного долга России в 2024 году увеличился на 3,446 триллиона рублей, составив в целом 29,041 триллиона рублей, или 14,5% ВВП, говорится в... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T00:09:00+03:00

2025-03-18T00:09:00+03:00

2025-03-18T00:45:00+03:00

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/19314/55/193145563_0:196:2900:1827_1920x0_80_0_0_1cc96cebe069e7ac6256e72bdcadc7f4.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Объем государственного долга России в 2024 году увеличился на 3,446 триллиона рублей, составив в целом 29,041 триллиона рублей, или 14,5% ВВП, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за прошлый год. "Государственный долг в 2024 году увеличился на 3 445,6 миллиарда рублей, или на 13,5%, и составил 29 040,7 миллиарда рублей, или 14,5% ВВП, при этом внутренний долг увеличился на 2 929,5 миллиарда рублей, или на 14,1%, и составил 23 742,3 миллиарда рублей, внешний долг в иностранной валюте уменьшился на 1,2 миллиарда долларов США (в рублевом эквиваленте увеличился на 516,0 миллиарда рублей), или на 2,3% (10,8%), и составил 52,1 миллиарда долларов США (5 298,4 миллиарда рублей)", - говорится в документе. "Увеличение государственного внутреннего долга Российской Федерации, выраженного в государственных ценных бумагах Российской Федерации, за 2024 год произошел в основном за счет увеличения объема государственного долга по ОФЗ-ПК на сумму 2 271 321,0 млн рублей, или на 29,4%, объема госдолга по ОФЗ-ПД на 674 101,0 млн рублей, или на 6,2 %, а также объема госдолга по ОФЗ-ИН на 110 829,0 млн рублей, или на 9,5%", - отмечается в материалах. Согласно аналитической записке Счетной палаты, расходы на обслуживание госдолга РФ в 2024 году по сравнению с 2023 годом выросли на 604,6 миллиарда рублей (35,1%) и составили 2,33 триллиона рублей. "При этом их доля в общем объеме расходов федерального бюджета составила 5,8%, увеличилась по сравнению с "допандемийным" 2019 годом на 1,8 процентного пункта и стала одной из основных статей функциональной классификации расходов", - подчеркивает ведомство. В конце прошлого года Счетная палата сообщала, что за девять месяцев прошлого года госдолг РФ вырос на 1,112 триллиона рублей, или на 4,3% - до 26,707 триллиона рублей (13,6% ВВП) на 1 октября. В Минфине России тогда прокомментировали РИА Новости, что размер государственного долга РФ сохраняется на безопасном уровне, а расходы на его обслуживание зависят от номинального объема долга и уровня процентных ставок в экономике.

https://ria.ru/20250312/gosdolg-2004439187.html

https://ria.ru/20241023/dolg-1979595721.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия