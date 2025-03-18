https://ria.ru/20250318/gorlovka-2005726959.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 18.03.2025
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска с начала суток выпустили по Горловке три снаряда калибром 155 миллиметров, а так же нанесли удар с применением беспилотника-камикадзе по... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:13:00+03:00
2025-03-18T15:13:00+03:00
2025-03-18T15:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
стирол
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 мар – РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили по Горловке три снаряда калибром 155 миллиметров, а так же нанесли удар с применением беспилотника-камикадзе по центру города, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:25 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров… 10:30 – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): беспилотный летательный аппарат-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале управления. О последствиях не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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горловка, украина, донецкая народная республика, стирол, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Стирол, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку
ВСУ выпустили по Горловке три натовских снаряда и беспилотник-камикадзе