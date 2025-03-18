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В Гондурасе погиб один из ведущих исполнителей музыки гарифуна - РИА Новости, 18.03.2025
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07:38 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/gonduras-2005629536.html
В Гондурасе погиб один из ведущих исполнителей музыки гарифуна
В Гондурасе погиб один из ведущих исполнителей музыки гарифуна - РИА Новости, 18.03.2025
В Гондурасе погиб один из ведущих исполнителей музыки гарифуна
Аурелио Мартинес Суаcо, один из ведущих представителей музыки гарифуна в Гондурасе, погиб в результате авиакатастрофы на острове Роатан, сообщила газета Prensa. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T07:38:00+03:00
2025-03-18T07:38:00+03:00
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МЕХИКО, 18 мар - РИА Новости. Аурелио Мартинес Суаcо, один из ведущих представителей музыки гарифуна в Гондурасе, погиб в результате авиакатастрофы на острове Роатан, сообщила газета Prensa. "Аурелио Мартинес Суасо, один из главных исполнителей музыки гарифуна в Гондурасе, стал одной из жертв авиакатастрофы, произошедшей сегодня вечером в аэропорту имени Хуана Мануэля Гальвеса в Роатане", - говорится в материале издания со ссылкой на директора больницы Роатана Рут Качо. Самолет Jetstream 32 авиакомпании Lanhsa, на борту которого находились 17 человек, в понедельник потерпел крушение после взлета из аэропорта на острове Роатан. В результате катастрофы погибли шесть человек - мужчина и четыре женщины. Предположительно, все они были пассажирами, поскольку не носили униформу. Еще несколько несколько человек получили ранения и были извлечены из воды, остальных продолжают искать спасательные службы. Капитан пожарной службы Франклин Борхас сообщил СМИ, что спасательные команды продолжают поиски пропавших в море. Водолазные группы проводят погружения на глубину около 50 метров в надежде найти пострадавших. В операции задействованы суда и специалисты по водным спасательным работам. Аурелио Мартинес был певцом, гитаристом и перкуссионистом, одним из самых ярких артистов Центральной Америки. Он родился в Гондурасе 25 сентября 1969 года и прославился своим неповторимым голосом, был известен как один из главных представителей культуры и музыки народа гарифуна на национальном и международном уровнях.
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в мире, гондурас, центральная америка
В мире, Гондурас, Центральная Америка
В Гондурасе погиб один из ведущих исполнителей музыки гарифуна

В авиакатастрофе в Гондурасе погиб известный музыкант Аурелио Мартинес

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛетящий самолет
Летящий самолет - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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МЕХИКО, 18 мар - РИА Новости. Аурелио Мартинес Суаcо, один из ведущих представителей музыки гарифуна в Гондурасе, погиб в результате авиакатастрофы на острове Роатан, сообщила газета Prensa.
"Аурелио Мартинес Суасо, один из главных исполнителей музыки гарифуна в Гондурасе, стал одной из жертв авиакатастрофы, произошедшей сегодня вечером в аэропорту имени Хуана Мануэля Гальвеса в Роатане", - говорится в материале издания со ссылкой на директора больницы Роатана Рут Качо.
Самолет Jetstream 32 авиакомпании Lanhsa, на борту которого находились 17 человек, в понедельник потерпел крушение после взлета из аэропорта на острове Роатан. В результате катастрофы погибли шесть человек - мужчина и четыре женщины. Предположительно, все они были пассажирами, поскольку не носили униформу. Еще несколько несколько человек получили ранения и были извлечены из воды, остальных продолжают искать спасательные службы.
Капитан пожарной службы Франклин Борхас сообщил СМИ, что спасательные команды продолжают поиски пропавших в море. Водолазные группы проводят погружения на глубину около 50 метров в надежде найти пострадавших. В операции задействованы суда и специалисты по водным спасательным работам.
Аурелио Мартинес был певцом, гитаристом и перкуссионистом, одним из самых ярких артистов Центральной Америки. Он родился в Гондурасе 25 сентября 1969 года и прославился своим неповторимым голосом, был известен как один из главных представителей культуры и музыки народа гарифуна на национальном и международном уровнях.
 
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