https://ria.ru/20250318/gonduras-2005625455.html

В Гондурасе разбился самолет с 15 пассажирами на борту

В Гондурасе разбился самолет с 15 пассажирами на борту - РИА Новости, 18.03.2025

В Гондурасе разбился самолет с 15 пассажирами на борту

Самолет авиакомпании Lanhsa, на борту которого находились 15 пассажиров, потерпел крушение после взлета из аэропорта на гондурасском острове Роатан, говорится в РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T06:15:00+03:00

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МЕХИКО, 18 мар - РИА Новости. Самолет авиакомпании Lanhsa, на борту которого находились 15 пассажиров, потерпел крушение после взлета из аэропорта на гондурасском острове Роатан, говорится в сообщении агентства гражданской авиации Гондураса AHAC в соцсети Х. "Авиакатастрофа произошла 17 марта 2025 года в 18.18 (03.20 мск - ред.) в международном аэропорту имени Хуана Мануэля Гальвеса в районе Роатана. Самолет Jetstream 32... выполнял коммерческий рейс... в аэропорт имени Гильермо Андерсона в Ла-Сейбе. По предварительной информации, через несколько секунд после взлета самолет рухнул в море. На борту находились два члена экипажа и 15 пассажиров", - говорится в сообщении. Местные СМИ со ссылкой на губернатора региона сообщают, что шесть человек погибли в результате инцидента, их личности не установлены. Среди пассажиров, как отмечается, были двое несовершеннолетних, а также гражданки Франции и США. Силы полиции и военно-морского флота Гондураса продолжают поисковую операцию на месте крушения.

https://ria.ru/20250318/samolet-2005624030.html

https://ria.ru/20250218/toronto-1999959893.html

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Дарья Буймова

в мире, гондурас, франция, сша