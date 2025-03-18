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В Гондурасе разбился самолет с 15 пассажирами на борту - РИА Новости, 18.03.2025
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06:15 18.03.2025 (обновлено: 06:28 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/gonduras-2005625455.html
В Гондурасе разбился самолет с 15 пассажирами на борту
В Гондурасе разбился самолет с 15 пассажирами на борту - РИА Новости, 18.03.2025
В Гондурасе разбился самолет с 15 пассажирами на борту
Самолет авиакомпании Lanhsa, на борту которого находились 15 пассажиров, потерпел крушение после взлета из аэропорта на гондурасском острове Роатан, говорится в РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T06:15:00+03:00
2025-03-18T06:28:00+03:00
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МЕХИКО, 18 мар - РИА Новости. Самолет авиакомпании Lanhsa, на борту которого находились 15 пассажиров, потерпел крушение после взлета из аэропорта на гондурасском острове Роатан, говорится в сообщении агентства гражданской авиации Гондураса AHAC в соцсети Х. "Авиакатастрофа произошла 17 марта 2025 года в 18.18 (03.20 мск - ред.) в международном аэропорту имени Хуана Мануэля Гальвеса в районе Роатана. Самолет Jetstream 32... выполнял коммерческий рейс... в аэропорт имени Гильермо Андерсона в Ла-Сейбе. По предварительной информации, через несколько секунд после взлета самолет рухнул в море. На борту находились два члена экипажа и 15 пассажиров", - говорится в сообщении. Местные СМИ со ссылкой на губернатора региона сообщают, что шесть человек погибли в результате инцидента, их личности не установлены. Среди пассажиров, как отмечается, были двое несовершеннолетних, а также гражданки Франции и США. Силы полиции и военно-морского флота Гондураса продолжают поисковую операцию на месте крушения.
https://ria.ru/20250318/samolet-2005624030.html
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В мире, Гондурас, Франция, США
В Гондурасе разбился самолет с 15 пассажирами на борту

В Гондурасе потерпел крушение самолет компании Lanhsa с 15 пассажирами на борту

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МЕХИКО, 18 мар - РИА Новости. Самолет авиакомпании Lanhsa, на борту которого находились 15 пассажиров, потерпел крушение после взлета из аэропорта на гондурасском острове Роатан, говорится в сообщении агентства гражданской авиации Гондураса AHAC в соцсети Х.
"Авиакатастрофа произошла 17 марта 2025 года в 18.18 (03.20 мск - ред.) в международном аэропорту имени Хуана Мануэля Гальвеса в районе Роатана. Самолет Jetstream 32... выполнял коммерческий рейс... в аэропорт имени Гильермо Андерсона в Ла-Сейбе. По предварительной информации, через несколько секунд после взлета самолет рухнул в море. На борту находились два члена экипажа и 15 пассажиров", - говорится в сообщении.
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Местные СМИ со ссылкой на губернатора региона сообщают, что шесть человек погибли в результате инцидента, их личности не установлены. Среди пассажиров, как отмечается, были двое несовершеннолетних, а также гражданки Франции и США.
Силы полиции и военно-морского флота Гондураса продолжают поисковую операцию на месте крушения.
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