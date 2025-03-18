Гладков заявил о сложной обстановке в Белгородской области
Гладков: ВСУ активно обстреливают Краснояружский район Белгородской области
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в видеосообщении в Telegram-канале, что обстановка в Белгородской области остается сложной, противник активно обстреливает Краснояружский район.
"Сложная обстановка на территории Белгородской области, к сожалению, у нас остается. Сейчас противник активно обстреливает Краснояружский район Белгородской области. Все службы, в первую часть министерство обороны, пограничные службы, "БАРС-Белгород", "Орлан", самооборона, глава района, заместитель губернатора, все находятся на рабочих местах, занимаемся обеспечением безопасности жителей", - сказал Гладков.
Губернатор подчеркнул, что по изменению обстановки будет сообщать.
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