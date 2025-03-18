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Гладков заявил о сложной обстановке в Белгородской области - РИА Новости, 18.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:54 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/gladkov-2005634096.html
Гладков заявил о сложной обстановке в Белгородской области
Гладков заявил о сложной обстановке в Белгородской области - РИА Новости, 18.03.2025
Гладков заявил о сложной обстановке в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в видеосообщении в Telegram-канале, что обстановка в Белгородской области остается сложной, противник... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T08:54:00+03:00
2025-03-18T08:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
россия
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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в видеосообщении в Telegram-канале, что обстановка в Белгородской области остается сложной, противник активно обстреливает Краснояружский район. "Сложная обстановка на территории Белгородской области, к сожалению, у нас остается. Сейчас противник активно обстреливает Краснояружский район Белгородской области. Все службы, в первую часть министерство обороны, пограничные службы, "БАРС-Белгород", "Орлан", самооборона, глава района, заместитель губернатора, все находятся на рабочих местах, занимаемся обеспечением безопасности жителей", - сказал Гладков. Губернатор подчеркнул, что по изменению обстановки будет сообщать.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вячеслав гладков, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Безопасность, Россия
Гладков заявил о сложной обстановке в Белгородской области

Гладков: ВСУ активно обстреливают Краснояружский район Белгородской области

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в видеосообщении в Telegram-канале, что обстановка в Белгородской области остается сложной, противник активно обстреливает Краснояружский район.
"Сложная обстановка на территории Белгородской области, к сожалению, у нас остается. Сейчас противник активно обстреливает Краснояружский район Белгородской области. Все службы, в первую часть министерство обороны, пограничные службы, "БАРС-Белгород", "Орлан", самооборона, глава района, заместитель губернатора, все находятся на рабочих местах, занимаемся обеспечением безопасности жителей", - сказал Гладков.
Губернатор подчеркнул, что по изменению обстановки будет сообщать.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковБезопасностьРоссия
 
 
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