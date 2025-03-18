https://ria.ru/20250318/gladkov-2005634096.html

Гладков заявил о сложной обстановке в Белгородской области

Гладков заявил о сложной обстановке в Белгородской области - РИА Новости, 18.03.2025

Гладков заявил о сложной обстановке в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в видеосообщении в Telegram-канале, что обстановка в Белгородской области остается сложной, противник... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T08:54:00+03:00

2025-03-18T08:54:00+03:00

2025-03-18T08:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в видеосообщении в Telegram-канале, что обстановка в Белгородской области остается сложной, противник активно обстреливает Краснояружский район. "Сложная обстановка на территории Белгородской области, к сожалению, у нас остается. Сейчас противник активно обстреливает Краснояружский район Белгородской области. Все службы, в первую часть министерство обороны, пограничные службы, "БАРС-Белгород", "Орлан", самооборона, глава района, заместитель губернатора, все находятся на рабочих местах, занимаемся обеспечением безопасности жителей", - сказал Гладков. Губернатор подчеркнул, что по изменению обстановки будет сообщать.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

белгородская область, вячеслав гладков, безопасность, россия