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В офисе генсека ООН поддержали разговор Путина и Трампа
В офисе генсека ООН поддержали разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025
В офисе генсека ООН поддержали разговор Путина и Трампа
ООН ценит контакты российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, считает важным факт состоявшегося телефонного разговора, РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T19:40:00+03:00
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ООН, 18 мар – РИА Новости. ООН ценит контакты российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, считает важным факт состоявшегося телефонного разговора, сообщил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.Ранее американский телеканал NBC News со ссылкой на Белый дом сообщил об окончании телефонного разговора лидеров двух стран."Я думаю, что важным моментом в этом разговоре является то, что он состоялся. Для руководства Соединенных Штатов и Российской Федерации важно поддерживать связь друг с другом, и мы ценим это", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопрос РИА Новости.
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В офисе генсека ООН поддержали разговор Путина и Трампа
Хак: важно, что руководство РФ и США поддерживает контакты между собой