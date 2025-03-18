https://ria.ru/20250318/gaza-2005693407.html

Минздрав Газы заявил о 412 погибших при израильских бомбардировках

Минздрав Газы заявил о 412 погибших при израильских бомбардировках - РИА Новости, 18.03.2025

Минздрав Газы заявил о 412 погибших при израильских бомбардировках

Число погибших при израильских авиаударах по сектору Газа во вторник увеличилось до 412, пострадали более 500 человек, сообщило министерство здравоохранения... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T13:14:00+03:00

2025-03-18T13:14:00+03:00

2025-03-18T13:20:00+03:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

сектор газа

израиль

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КАИР, 18 мар - РИА Новости. Число погибших при израильских авиаударах по сектору Газа во вторник увеличилось до 412, пострадали более 500 человек, сообщило министерство здравоохранения Газы."При сионистских (израильских – ред.) авиаударах по районам сектора Газа погибли 412 человек, пострадали более 500", - говорится в заявлении минздрава сектора Газа, которое приводит телеканал Al Aqsa.В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.

https://ria.ru/20250318/konflikt-1915630213.html

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа, израиль