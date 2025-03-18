https://ria.ru/20250318/gaza-2005693407.html
Минздрав Газы заявил о 412 погибших при израильских бомбардировках
Минздрав Газы заявил о 412 погибших при израильских бомбардировках - РИА Новости, 18.03.2025
Минздрав Газы заявил о 412 погибших при израильских бомбардировках
Число погибших при израильских авиаударах по сектору Газа во вторник увеличилось до 412, пострадали более 500 человек, сообщило министерство здравоохранения... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T13:14:00+03:00
2025-03-18T13:14:00+03:00
2025-03-18T13:20:00+03:00
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КАИР, 18 мар - РИА Новости. Число погибших при израильских авиаударах по сектору Газа во вторник увеличилось до 412, пострадали более 500 человек, сообщило министерство здравоохранения Газы."При сионистских (израильских – ред.) авиаударах по районам сектора Газа погибли 412 человек, пострадали более 500", - говорится в заявлении минздрава сектора Газа, которое приводит телеканал Al Aqsa.В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа, израиль
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Сектор Газа, Израиль
Минздрав Газы заявил о 412 погибших при израильских бомбардировках
Минздрав Газы: число погибших при ударах Израиля во вторник увеличилось до 412