Рейтинг@Mail.ru
В Кремле надеются на возвращение ситуации в секторе Газа в мирное русло - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 18.03.2025 (обновлено: 12:10 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/gaza-2005678298.html
В Кремле надеются на возвращение ситуации в секторе Газа в мирное русло
В Кремле надеются на возвращение ситуации в секторе Газа в мирное русло - РИА Новости, 18.03.2025
В Кремле надеются на возвращение ситуации в секторе Газа в мирное русло
Кремль отслеживает ситуацию в секторе Газа после ударов Израиля, ждет, что она войдёт в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:08:00+03:00
2025-03-18T12:10:00+03:00
в мире
израиль
россия
дмитрий песков
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005657877_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f5f07795c4c0a5409adcb8b4e2c6af06.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кремль отслеживает ситуацию в секторе Газа после ударов Израиля, ждет, что она войдёт в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию и, конечно, ждем, что она снова войдет в мирное русло", - сказал Песков журналистам, комментируя обострение ситуации в секторе Газа. В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
https://ria.ru/20250318/konflikt-1915630213.html
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005657877_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_e5982f4309a203049f94d2c117e2ac3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, дмитрий песков, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Россия, Дмитрий Песков, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В Кремле надеются на возвращение ситуации в секторе Газа в мирное русло

Песков: Кремль следит за ситуацией в секторе Газа после израильских ударов

© Getty Images / Anadolu/Moiz SalhiЖенщина на руинах разрушенного дома в лагере беженцев Нусейрат в секторе Газа
Женщина на руинах разрушенного дома в лагере беженцев Нусейрат в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Getty Images / Anadolu/Moiz Salhi
Женщина на руинах разрушенного дома в лагере беженцев Нусейрат в секторе Газа
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кремль отслеживает ситуацию в секторе Газа после ударов Израиля, ждет, что она войдёт в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию и, конечно, ждем, что она снова войдет в мирное русло", - сказал Песков журналистам, комментируя обострение ситуации в секторе Газа.
В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильРоссияДмитрий ПесковБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала