https://ria.ru/20250318/gaza-2005678298.html

В Кремле надеются на возвращение ситуации в секторе Газа в мирное русло

В Кремле надеются на возвращение ситуации в секторе Газа в мирное русло - РИА Новости, 18.03.2025

В Кремле надеются на возвращение ситуации в секторе Газа в мирное русло

Кремль отслеживает ситуацию в секторе Газа после ударов Израиля, ждет, что она войдёт в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T12:08:00+03:00

2025-03-18T12:08:00+03:00

2025-03-18T12:10:00+03:00

в мире

израиль

россия

дмитрий песков

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кремль отслеживает ситуацию в секторе Газа после ударов Израиля, ждет, что она войдёт в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию и, конечно, ждем, что она снова войдет в мирное русло", - сказал Песков журналистам, комментируя обострение ситуации в секторе Газа. В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.

https://ria.ru/20250318/konflikt-1915630213.html

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Ольга Фомченкова

в мире, израиль, россия, дмитрий песков, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году