https://ria.ru/20250318/gaza-2005678298.html
В Кремле надеются на возвращение ситуации в секторе Газа в мирное русло
В Кремле надеются на возвращение ситуации в секторе Газа в мирное русло - РИА Новости, 18.03.2025
В Кремле надеются на возвращение ситуации в секторе Газа в мирное русло
Кремль отслеживает ситуацию в секторе Газа после ударов Израиля, ждет, что она войдёт в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:08:00+03:00
2025-03-18T12:08:00+03:00
2025-03-18T12:10:00+03:00
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дмитрий песков
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кремль отслеживает ситуацию в секторе Газа после ударов Израиля, ждет, что она войдёт в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию и, конечно, ждем, что она снова войдет в мирное русло", - сказал Песков журналистам, комментируя обострение ситуации в секторе Газа. В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, израиль, россия, дмитрий песков, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Россия, Дмитрий Песков, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В Кремле надеются на возвращение ситуации в секторе Газа в мирное русло
Песков: Кремль следит за ситуацией в секторе Газа после израильских ударов