https://ria.ru/20250318/gaza-2005674180.html

Генсек ООН отреагировал на израильские авиаудары по Газе

Генсек ООН отреагировал на израильские авиаудары по Газе - РИА Новости, 18.03.2025

Генсек ООН отреагировал на израильские авиаудары по Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "шокирован" израильскими авиаударами в секторе Газа, говорится в заявлении ООН. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T11:45:00+03:00

2025-03-18T11:45:00+03:00

2025-03-18T11:46:00+03:00

в мире

израиль

антониу гутерреш

биньямин нетаньяху

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ЖЕНЕВА, 18 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "шокирован" израильскими авиаударами в секторе Газа, говорится в заявлении ООН. "Генеральный секретарь шокирован израильскими авиаударами по Газе, в результате которых погибло значительное число мирных жителей", - сказано в документе. Гутерреш настоятельно призывает к соблюдению режима прекращения огня, восстановлению беспрепятственной гуманитарной помощи и безоговорочному освобождению оставшихся заложников. В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Министерство здравоохранения палестинского анклава сообщило, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром увеличилось до 326. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе . Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250318/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250318/izrail-2005625979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, антониу гутерреш, биньямин нетаньяху, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году