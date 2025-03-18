https://ria.ru/20250318/gaza-2005674180.html
Генсек ООН отреагировал на израильские авиаудары по Газе
Генсек ООН отреагировал на израильские авиаудары по Газе - РИА Новости, 18.03.2025
Генсек ООН отреагировал на израильские авиаудары по Газе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "шокирован" израильскими авиаударами в секторе Газа, говорится в заявлении ООН. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T11:45:00+03:00
2025-03-18T11:45:00+03:00
2025-03-18T11:46:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 18 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "шокирован" израильскими авиаударами в секторе Газа, говорится в заявлении ООН. "Генеральный секретарь шокирован израильскими авиаударами по Газе, в результате которых погибло значительное число мирных жителей", - сказано в документе. Гутерреш настоятельно призывает к соблюдению режима прекращения огня, восстановлению беспрепятственной гуманитарной помощи и безоговорочному освобождению оставшихся заложников. В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Министерство здравоохранения палестинского анклава сообщило, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром увеличилось до 326. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе . Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250318/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250318/izrail-2005625979.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, антониу гутерреш, биньямин нетаньяху, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Антониу Гутерреш, Биньямин Нетаньяху, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Генсек ООН отреагировал на израильские авиаудары по Газе
Генсек ООН Гутерреш шокирован израильскими авиаударами в секторе Газа