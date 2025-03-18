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Число погибших в секторе Газа от израильских ударов превысило 200 человек - РИА Новости, 18.03.2025
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05:57 18.03.2025 (обновлено: 06:26 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/gaza-2005624578.html
Число погибших в секторе Газа от израильских ударов превысило 200 человек
Число погибших в секторе Газа от израильских ударов превысило 200 человек - РИА Новости, 18.03.2025
Число погибших в секторе Газа от израильских ударов превысило 200 человек
Более 200 человек погибли в результате израильских обстрелов сектора Газа, передает канал Al Aqsa со ссылкой на власти анклава. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T05:57:00+03:00
2025-03-18T06:26:00+03:00
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
израиль
хамас
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Более 200 человек погибли в результате израильских обстрелов сектора Газа, передает канал Al Aqsa со ссылкой на власти анклава."Более 200 погибших в результате обстрелов оккупацией различных районов сектора", — говорится в публикации.Ранее в ночь на вторник ЦАХАЛ сообщила о нанесении массированных ударов по сектору Газа. Как утверждает издание Axios со ссылкой на канцелярию премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, Израиль решил возобновить военные операции против ХАМАС.С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель из анклава освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. Сейчас ХАМАС продолжает удерживать еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа значительно увеличился ввоз гуманитарной помощи.В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня власти еврейского государства объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в анклаве, так как пока между противоборствующими сторонами невозможно преодолеть разногласия, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС — нет.
https://ria.ru/20250318/izrail-2005619860.html
https://ria.ru/20250317/konflikt-1915630213.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль, хамас
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Израиль, ХАМАС
Число погибших в секторе Газа от израильских ударов превысило 200 человек

При израильских обстрелах сектора Газа во вторник погибли более 200 человек

© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Более 200 человек погибли в результате израильских обстрелов сектора Газа, передает канал Al Aqsa со ссылкой на власти анклава.
"Более 200 погибших в результате обстрелов оккупацией различных районов сектора", — говорится в публикации.
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Израиль заранее предупредил США об ударах по сектору Газа, пишут СМИ
04:27
Ранее в ночь на вторник ЦАХАЛ сообщила о нанесении массированных ударов по сектору Газа. Как утверждает издание Axios со ссылкой на канцелярию премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, Израиль решил возобновить военные операции против ХАМАС.
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель из анклава освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. Сейчас ХАМАС продолжает удерживать еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа значительно увеличился ввоз гуманитарной помощи.
В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня власти еврейского государства объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в анклаве, так как пока между противоборствующими сторонами невозможно преодолеть разногласия, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС — нет.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
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В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуИзраильХАМАС
 
 
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