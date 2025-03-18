https://ria.ru/20250318/gaza-2005624578.html

Число погибших в секторе Газа от израильских ударов превысило 200 человек

Число погибших в секторе Газа от израильских ударов превысило 200 человек - РИА Новости, 18.03.2025

Число погибших в секторе Газа от израильских ударов превысило 200 человек

Более 200 человек погибли в результате израильских обстрелов сектора Газа, передает канал Al Aqsa со ссылкой на власти анклава. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T05:57:00+03:00

2025-03-18T05:57:00+03:00

2025-03-18T06:26:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Более 200 человек погибли в результате израильских обстрелов сектора Газа, передает канал Al Aqsa со ссылкой на власти анклава."Более 200 погибших в результате обстрелов оккупацией различных районов сектора", — говорится в публикации.Ранее в ночь на вторник ЦАХАЛ сообщила о нанесении массированных ударов по сектору Газа. Как утверждает издание Axios со ссылкой на канцелярию премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, Израиль решил возобновить военные операции против ХАМАС.С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель из анклава освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. Сейчас ХАМАС продолжает удерживать еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа значительно увеличился ввоз гуманитарной помощи.В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня власти еврейского государства объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в анклаве, так как пока между противоборствующими сторонами невозможно преодолеть разногласия, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС — нет.

https://ria.ru/20250318/izrail-2005619860.html

https://ria.ru/20250317/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль, хамас