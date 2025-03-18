Число погибших при израильских ударах по Газе возросло до 109
Al Jazeera: число погибших при израильском ударе по Газе возросло до 109 человек
© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия авиаудара ВВС Израиля по Газе
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия авиаудара ВВС Израиля по Газе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по Газе возросло по меньшей мере до 109 человек, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на медицинские службы.
Ранее в ночь на вторник ЦАХАЛ заявила о нанесении массированных ударов по палестинскому анклаву.
"Удары убили по меньшей мере 109 (человек. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель из анклава освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. Сейчас ХАМАС продолжает удерживать еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа значительно увеличился ввоз гуманитарной помощи.
В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня власти еврейского государства объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в анклаве, так как пока между противоборствующими сторонами невозможно преодолеть разногласия, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС — нет.