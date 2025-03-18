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Число погибших при израильских ударах по Газе возросло до 109 - РИА Новости, 18.03.2025
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05:15 18.03.2025 (обновлено: 05:18 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/gaza-2005621966.html
Число погибших при израильских ударах по Газе возросло до 109
Число погибших при израильских ударах по Газе возросло до 109 - РИА Новости, 18.03.2025
Число погибших при израильских ударах по Газе возросло до 109
Число погибших при израильских ударах по Газе возросло по меньшей мере до 109 человек, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на медицинские службы. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T05:15:00+03:00
2025-03-18T05:18:00+03:00
в мире
израиль
сша
стив уиткофф
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по Газе возросло по меньшей мере до 109 человек, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на медицинские службы.Ранее в ночь на вторник ЦАХАЛ заявила о нанесении массированных ударов по палестинскому анклаву."Удары убили по меньшей мере 109 (человек. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель из анклава освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. Сейчас ХАМАС продолжает удерживать еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа значительно увеличился ввоз гуманитарной помощи.В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня власти еврейского государства объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в анклаве, так как пока между противоборствующими сторонами невозможно преодолеть разногласия, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС — нет.
https://ria.ru/20250318/izrail-2005621057.html
https://ria.ru/20250317/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, сша, стив уиткофф, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, Стив Уиткофф, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Число погибших при израильских ударах по Газе возросло до 109

Al Jazeera: число погибших при израильском ударе по Газе возросло до 109 человек

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия авиаудара ВВС Израиля по Газе
Последствия авиаудара ВВС Израиля по Газе - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия авиаудара ВВС Израиля по Газе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по Газе возросло по меньшей мере до 109 человек, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на медицинские службы.
Ранее в ночь на вторник ЦАХАЛ заявила о нанесении массированных ударов по палестинскому анклаву.
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"Удары убили по меньшей мере 109 (человек. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель из анклава освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. Сейчас ХАМАС продолжает удерживать еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа значительно увеличился ввоз гуманитарной помощи.
В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня власти еврейского государства объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в анклаве, так как пока между противоборствующими сторонами невозможно преодолеть разногласия, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС — нет.
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