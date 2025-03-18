https://ria.ru/20250318/gaza-2005621966.html

Число погибших при израильских ударах по Газе возросло до 109

Число погибших при израильских ударах по Газе возросло до 109 - РИА Новости, 18.03.2025

Число погибших при израильских ударах по Газе возросло до 109

Число погибших при израильских ударах по Газе возросло по меньшей мере до 109 человек, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на медицинские службы. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T05:15:00+03:00

2025-03-18T05:15:00+03:00

2025-03-18T05:18:00+03:00

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хамас

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по Газе возросло по меньшей мере до 109 человек, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на медицинские службы.Ранее в ночь на вторник ЦАХАЛ заявила о нанесении массированных ударов по палестинскому анклаву."Удары убили по меньшей мере 109 (человек. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель из анклава освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. Сейчас ХАМАС продолжает удерживать еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа значительно увеличился ввоз гуманитарной помощи.В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня власти еврейского государства объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в анклаве, так как пока между противоборствующими сторонами невозможно преодолеть разногласия, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС — нет.

https://ria.ru/20250318/izrail-2005621057.html

https://ria.ru/20250317/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, стив уиткофф, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году