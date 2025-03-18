https://ria.ru/20250318/gastroenterolog-2005616295.html

Врач назвала продукт, который помогает предотвратить онкологию

Врач назвала продукт, который помогает предотвратить онкологию - РИА Новости, 18.03.2025

Врач назвала продукт, который помогает предотвратить онкологию

Укроп является мощным антиоксидантом, фитонутриенты которого в сочетании с клетчаткой выводят токсины из толстой кишки и предотвращают онкологию, заявила РИА... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T03:16:00+03:00

2025-03-18T03:16:00+03:00

2025-03-18T03:16:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

людмила сухорукова

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Укроп является мощным антиоксидантом, фитонутриенты которого в сочетании с клетчаткой выводят токсины из толстой кишки и предотвращают онкологию, заявила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Он (укроп – ред.) содержит уникальную смесь фитонутриентов, включая флавоноиды рутин и кверцетин (Р-витамины), которые делают его мощным антиоксидантом. Эти активные соединения помогают уменьшить воспаления, а в сочетании с клетчаткой, которая уже присутствует в укропе, способствуют выведению потенциально канцерогенных токсинов из толстой кишки, предотвращая онкологию", - сказала Сухорукова. В связи с этим гастроэнтеролог рекомендовала добавлять укроп во все блюда, в какие только возможно.

https://ria.ru/20250304/vrach-2002875543.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова