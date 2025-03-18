https://ria.ru/20250318/gastroenterolog-2005616295.html
Врач назвала продукт, который помогает предотвратить онкологию
Врач назвала продукт, который помогает предотвратить онкологию - РИА Новости, 18.03.2025
Врач назвала продукт, который помогает предотвратить онкологию
Укроп является мощным антиоксидантом, фитонутриенты которого в сочетании с клетчаткой выводят токсины из толстой кишки и предотвращают онкологию, заявила РИА... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T03:16:00+03:00
2025-03-18T03:16:00+03:00
2025-03-18T03:16:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
людмила сухорукова
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Укроп является мощным антиоксидантом, фитонутриенты которого в сочетании с клетчаткой выводят токсины из толстой кишки и предотвращают онкологию, заявила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Он (укроп – ред.) содержит уникальную смесь фитонутриентов, включая флавоноиды рутин и кверцетин (Р-витамины), которые делают его мощным антиоксидантом. Эти активные соединения помогают уменьшить воспаления, а в сочетании с клетчаткой, которая уже присутствует в укропе, способствуют выведению потенциально канцерогенных токсинов из толстой кишки, предотвращая онкологию", - сказала Сухорукова. В связи с этим гастроэнтеролог рекомендовала добавлять укроп во все блюда, в какие только возможно.
https://ria.ru/20250304/vrach-2002875543.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова
Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Сухорукова
Врач назвала продукт, который помогает предотвратить онкологию
Гастроэнтеролог Сухорукова: укроп выводит токсины и предотвращает рак