Российские военные эвакуировали мирных жителей из Константинополя в ДНР
МО: российские военные эвакуировали 10 мирных жителей из Константинополя в ДНР
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Российский флаг поднят в Константинополе в ДНР
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Военнослужащие группировки российских войск "Восток" эвакуировали 10 мирных жителей, которые более месяца скрывались в подвале разрушенного дома в Константинополе в ДНР от обстрелов ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
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"Военнослужащие группировки войск "Восток" эвакуировали мирных жителей из освобожденного Константинополя из-за постоянных обстрелов ВСУ. Десять мирных жителей - пожилые супруги, четверо детей и четверо взрослых - более месяца скрывались в подвале разрушенного дома в Константинополе. Беспорядочные обстрелы ВСУ сделали их убежище смертельно опасным", - говорится в сообщении министерства.
Отмечено, что для того, чтобы обезопасить людей от попаданий украинских FPV-дронов, российские военные создали специальный коридор, развернув для этого средства радиоэлектронной борьбы, а операторы БПЛА при помощи дронов направляли группу по безопасному маршруту. Люди с детьми перемещались от укрытия к укрытию. После того, как они вышли в безопасное место, бойцы доставили их на технике в Донецк, где их встретили медики и волонтеры.
Министерство обороны РФ сообщило об освобождении Константинополя силами "Востока" 9 марта.
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Константинополь в ДНР
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Константинополь в ДНР