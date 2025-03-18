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Российские военные эвакуировали мирных жителей из Константинополя в ДНР - РИА Новости, 18.03.2025
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14:54 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/evakuatsiya-2005720397.html
Российские военные эвакуировали мирных жителей из Константинополя в ДНР
Российские военные эвакуировали мирных жителей из Константинополя в ДНР - РИА Новости, 18.03.2025
Российские военные эвакуировали мирных жителей из Константинополя в ДНР
Военнослужащие группировки российских войск "Восток" эвакуировали 10 мирных жителей, которые более месяца скрывались в подвале разрушенного дома в... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:54:00+03:00
2025-03-18T14:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Военнослужащие группировки российских войск "Восток" эвакуировали 10 мирных жителей, которые более месяца скрывались в подвале разрушенного дома в Константинополе в ДНР от обстрелов ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "Военнослужащие группировки войск "Восток" эвакуировали мирных жителей из освобожденного Константинополя из-за постоянных обстрелов ВСУ. Десять мирных жителей - пожилые супруги, четверо детей и четверо взрослых - более месяца скрывались в подвале разрушенного дома в Константинополе. Беспорядочные обстрелы ВСУ сделали их убежище смертельно опасным", - говорится в сообщении министерства. Отмечено, что для того, чтобы обезопасить людей от попаданий украинских FPV-дронов, российские военные создали специальный коридор, развернув для этого средства радиоэлектронной борьбы, а операторы БПЛА при помощи дронов направляли группу по безопасному маршруту. Люди с детьми перемещались от укрытия к укрытию. После того, как они вышли в безопасное место, бойцы доставили их на технике в Донецк, где их встретили медики и волонтеры. Министерство обороны РФ сообщило об освобождении Константинополя силами "Востока" 9 марта.
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донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные эвакуировали мирных жителей из Константинополя в ДНР

МО: российские военные эвакуировали 10 мирных жителей из Константинополя в ДНР

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийский флаг поднят в Константинополе в ДНР
Российский флаг поднят в Константинополе в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Российский флаг поднят в Константинополе в ДНР
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Военнослужащие группировки российских войск "Восток" эвакуировали 10 мирных жителей, которые более месяца скрывались в подвале разрушенного дома в Константинополе в ДНР от обстрелов ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
«
"Военнослужащие группировки войск "Восток" эвакуировали мирных жителей из освобожденного Константинополя из-за постоянных обстрелов ВСУ. Десять мирных жителей - пожилые супруги, четверо детей и четверо взрослых - более месяца скрывались в подвале разрушенного дома в Константинополе. Беспорядочные обстрелы ВСУ сделали их убежище смертельно опасным", - говорится в сообщении министерства.
Отмечено, что для того, чтобы обезопасить людей от попаданий украинских FPV-дронов, российские военные создали специальный коридор, развернув для этого средства радиоэлектронной борьбы, а операторы БПЛА при помощи дронов направляли группу по безопасному маршруту. Люди с детьми перемещались от укрытия к укрытию. После того, как они вышли в безопасное место, бойцы доставили их на технике в Донецк, где их встретили медики и волонтеры.
Министерство обороны РФ сообщило об освобождении Константинополя силами "Востока" 9 марта.
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Константинополь в ДНР
Подразделения группировки войск Восток освободили село Константинополь в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Константинополь в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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