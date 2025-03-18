https://ria.ru/20250318/evakuatsiya-2005720397.html

Российские военные эвакуировали мирных жителей из Константинополя в ДНР

Российские военные эвакуировали мирных жителей из Константинополя в ДНР - РИА Новости, 18.03.2025

Российские военные эвакуировали мирных жителей из Константинополя в ДНР

Военнослужащие группировки российских войск "Восток" эвакуировали 10 мирных жителей, которые более месяца скрывались в подвале разрушенного дома в... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T14:54:00+03:00

2025-03-18T14:54:00+03:00

2025-03-18T14:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Военнослужащие группировки российских войск "Восток" эвакуировали 10 мирных жителей, которые более месяца скрывались в подвале разрушенного дома в Константинополе в ДНР от обстрелов ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "Военнослужащие группировки войск "Восток" эвакуировали мирных жителей из освобожденного Константинополя из-за постоянных обстрелов ВСУ. Десять мирных жителей - пожилые супруги, четверо детей и четверо взрослых - более месяца скрывались в подвале разрушенного дома в Константинополе. Беспорядочные обстрелы ВСУ сделали их убежище смертельно опасным", - говорится в сообщении министерства. Отмечено, что для того, чтобы обезопасить людей от попаданий украинских FPV-дронов, российские военные создали специальный коридор, развернув для этого средства радиоэлектронной борьбы, а операторы БПЛА при помощи дронов направляли группу по безопасному маршруту. Люди с детьми перемещались от укрытия к укрытию. После того, как они вышли в безопасное место, бойцы доставили их на технике в Донецк, где их встретили медики и волонтеры. Министерство обороны РФ сообщило об освобождении Константинополя силами "Востока" 9 марта.

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность