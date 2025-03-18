https://ria.ru/20250318/estonija-2005609303.html

Эстония прекратила действие договора о правовой помощи с Россией

Эстония прекратила действие договора о правовой помощи с Россией - РИА Новости, 18.03.2025

Эстония прекратила действие договора о правовой помощи с Россией

Договор о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах между Эстонией и Россией прекратил действие во вторник. При этом в... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T00:36:00+03:00

2025-03-18T00:36:00+03:00

2025-03-18T00:36:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Договор о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах между Эстонией и Россией прекратил действие во вторник. При этом в эстонском правительстве отмечали, что денонсация соглашения о правовой помощи не исключает дальнейшего сотрудничества между Эстонией и Россией по уголовным делам, поскольку по-прежнему можно опираться на различные международные конвенции, если обе страны являются их участницами. Российская сторона считает, что денонсация договора, в первую очередь, коснется 67 тысяч граждан России, проживающих на территории Эстонии. Москва назвала действия Таллина проявлением политики дискриминации и сегрегации российских граждан. Сложности для самих эстонцев Почти год назад Эстония инициировала расторжение эстонско-российского договора о правовой помощи, который действовал с 1995 года и автоматически продлевался на пять лет. Эстония должна была уведомить Россию о денонсации договора не менее чем за шесть месяцев до окончания пятилетнего срока его действия, который заканчивается 18 марта 2025 года. По признанию министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, Таллин уже свел практическое взаимодействие с Россией к абсолютному минимуму, сохраняя лишь жизненно необходимые контакты на административно-техническом уровне. Он отметил, что большинство соглашений о сотрудничестве с Россией уже прекращены, и прекращение договора о правовой помощи - следующий логичный шаг. При этом эстонский минюст сообщал, что расторжение договора может создать некоторые дополнительные сложности для жителей Эстонии, например, при заключении или расторжении брака с жителем России, а также при наследовании. Полученные из РФ документы нужно будет переводить и заверять апостилем. Проявление дискриминации Решение парламента Эстонии о денонсации договора с РФ о правовой помощи и правовых отношениях является проявлением политики дискриминации и сегрегации российских граждан, заявляла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, решение о денонсации вызывает сожаление. "Расторжение в первую очередь коснется 67 тысяч граждан России, проживающих на территории республики. Рассматриваю этот шаг как проявление политики дискриминации и сегрегации наших граждан. Со своей стороны, продолжу предпринимать все усилия для защиты прав наших соотечественников, проживающих в Эстонии", - сказала Москалькова. Омбудсмен подчеркнула, что это соглашение имело особую практическую ценность и было призвано обеспечить надежную правовую защиту личных, имущественных и неимущественных прав гражданам Эстонии и России.

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https://ria.ru/20250118/estoniya-1994366188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, эстония, таллин, татьяна москалькова, в мире