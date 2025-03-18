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В Еврокомиссии рассказали о роли ЕС в переговорах по Украине - РИА Новости, 18.03.2025
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17:53 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/es-2005793899.html
В Еврокомиссии рассказали о роли ЕС в переговорах по Украине
В Еврокомиссии рассказали о роли ЕС в переговорах по Украине - РИА Новости, 18.03.2025
В Еврокомиссии рассказали о роли ЕС в переговорах по Украине
Евросоюз хочет обеспечить Киеву сильные позиции на предполагаемых мирных переговорах с Россией, заявила представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер, отвечая на... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T17:53:00+03:00
2025-03-18T17:53:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Евросоюз хочет обеспечить Киеву сильные позиции на предполагаемых мирных переговорах с Россией, заявила представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер, отвечая на вопрос о том, каким образом в ЕС хотят обеспечить свои интересы, если Брюссель даже не пригласили за стол переговоров по Украине. "Что касается мирных переговоров, то нам нужно еще их дождаться. Пока Евросоюз на полной скорости обеспечивает сильную позицию для Украины, оказывая финансовую, гуманитарную и военную помощь… Цель заключается в том, чтобы Украина была сильной", - сказала европейский представитель. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине достигли критической стадии, предстоящий разговор с президентом России Владимиром Путиным будет крайне важным.
https://ria.ru/20250213/evropa-1999000924.html
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В мире, Украина, Россия, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Еврокомиссия, Евросоюз
В Еврокомиссии рассказали о роли ЕС в переговорах по Украине

Хиппер: ЕС хочет обеспечить Украине сильные позиции на переговорах с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Евросоюз хочет обеспечить Киеву сильные позиции на предполагаемых мирных переговорах с Россией, заявила представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер, отвечая на вопрос о том, каким образом в ЕС хотят обеспечить свои интересы, если Брюссель даже не пригласили за стол переговоров по Украине.
"Что касается мирных переговоров, то нам нужно еще их дождаться. Пока Евросоюз на полной скорости обеспечивает сильную позицию для Украины, оказывая финансовую, гуманитарную и военную помощь… Цель заключается в том, чтобы Украина была сильной", - сказала европейский представитель.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине достигли критической стадии, предстоящий разговор с президентом России Владимиром Путиным будет крайне важным.
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