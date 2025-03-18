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В ЕС рассказали об ожиданиях от разговора Путина и Трампа
В ЕС рассказали об ожиданиях от разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025
В ЕС рассказали об ожиданиях от разговора Путина и Трампа
ЕС ждет от разговора президента США Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным "справедливого и устойчивого мира" на Украине, заявил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:57:00+03:00
2025-03-18T14:57:00+03:00
2025-03-18T14:57:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 18 мар – РИА Новости. ЕС ждет от разговора президента США Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным "справедливого и устойчивого мира" на Украине, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеермакер. Разговор американского и российского лидеров намечен на вторник. "Мы хотим справедливого и устойчивого мира для Украины… Украина является частью этого решения и частью мирных переговоров", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что в Брюсселе ждут от разговора Трампа с Путиным.
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В ЕС рассказали об ожиданиях от разговора Путина и Трампа
Де Кеермакер: ЕС ждет от разговора Трампа и Путина справедливого мира по Украине