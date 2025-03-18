https://ria.ru/20250318/ekzon-2005803637.html

ГК "Экзон": Наступило время цифровых решений для строительной отрасли

ГК "Экзон": Наступило время цифровых решений для строительной отрасли - РИА Новости, 18.03.2025

ГК "Экзон": Наступило время цифровых решений для строительной отрасли

Использование цифровых решений, включая технологии искусственного интеллекта, сегодня становится необходимостью для строительной отрасли, значительно повышая... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T18:22:00+03:00

2025-03-18T18:22:00+03:00

2025-03-18T18:22:00+03:00

россия

технологии

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Использование цифровых решений, включая технологии искусственного интеллекта, сегодня становится необходимостью для строительной отрасли, значительно повышая эффективность всех бизнес-процессов, заявили представители группы компаний "Экзон" на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". Мероприятие было посвящено реструктуризации бизнеса группы, в результате которой решения и продукты отдельных компаний объединились в единое продуктовое решение комплексной цифровизации строительства. Оно, в частности, включает инструменты для автоматизации проектирования, строительно-монтажных работ и эксплуатации, ПО для управления логистикой и системами доступа, а также автоматизированный инструмент для создания концепций развития территорий на основе ИИ. Цифра: эффективность и прозрачность Как отметил директор группы компаний "Экзон" Павел Часовских, первым шагом стала оцифровка всей исполнительной документации, что существенно ускорило процессы строительства. "Мы выявили ряд болевых точек для строителей и сосредоточились на создании инструментов, упрощающих их работу. Сейчас мы закрываем все этапы строительства — от проектирования и выдачи рабочей документации до производства работ и эксплуатации зданий", — пояснил глава компании. Часовских подчеркнул, что использование цифровых решений делает строительные процессы прозрачными: видны маршруты документов и решения проблем. "Цифровые продукты ускоряют принятие решений. Согласования и актирования ускоряются в шесть раз. Переход на цифровые решения требует изменений в бизнес-процессах, что в конечном итоге экономит деньги. Кроме того, переход в цифру и уход от бумаги помогает беречь природу", - добавил Часовских. Он также сообщил, что стратегическими целями компании являются выход на рынки промышленного строительства и ритейла, а также международное расширение, особенно в странах СНГ. Еще одно направление — применение ИИ для повышения эффективности работы с продуктами группы. Потенциал цифровизации строительства огромен Генеральный директор "Аметист Кэпитал" Андрей Тян отметил, что цифровизация - неизбежный путь развития строительной отрасли, ранее известной своей консервативностью. "Строительство - низкомаржинальный бизнес, и цифровизацию могли позволить себе только девелоперы с избыточной прибылью. В России насчитывается более 120 тысяч строительных компаний, но цифровизацией занимались лишь первая тридцатка. Однако сегодня цифровые решения становятся обязательными для отрасли", - подчеркнул венчурный инвестор. По мнению Тяна, строительный рынок постепенно готовится к изменению бизнес-процессов ради внедрения цифровых решений, повышающих эффективность компаний. Следующим этапом станет использование искусственного интеллекта, который "снимет с людей ту часть работы, которую могут взять на себя технологии". Облик территорий определит ИИ Генеральный директор компании "Маплаб" (входит в ГК "Экзон") Дмитрий Белов подчеркнул, что искусственный интеллект — это не волшебная кнопка для решения всех задач. Его главная функция — автоматизация рутинных процессов, что освобождает время для высококвалифицированной и творческой работы специалистов. Белов представил платформу с использованием генеративного ИИ, которая оценивает градостроительный потенциал территорий и проектирует их будущее развитие. По его словам, ИИ способен сгенерировать гораздо больше вариантов проектов за единицу времени, чем человек, тем самым позволяя выбрать лучший. Белов уверен, что решения на основе ИИ будут в ближайшие годы все активнее продвигаться на все стадии строительного цикла и их использование пойдет на пользу всей отрасли.

https://ria.ru/20241126/lanit-1981918918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, технологии, искусственный интеллект (ии)