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Поддержку экспорта новых регионов обсудили в Донецке - РИА Новости, 18.03.2025
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18:04 18.03.2025 (обновлено: 20:01 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/eksport-2005796127.html
Поддержку экспорта новых регионов обсудили в Донецке
Поддержку экспорта новых регионов обсудили в Донецке - РИА Новости, 18.03.2025
Поддержку экспорта новых регионов обсудили в Донецке
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) при содействии Центра поддержки экспорта Донецкой Народной Республики провел круглый стол, посвященный поддержке... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T18:04:00+03:00
2025-03-18T20:01:00+03:00
донецк
донецкая народная республика
российский экспортный центр (рэц)
экспорт
экономика
поддержка бизнеса
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) при содействии Центра поддержки экспорта Донецкой Народной Республики провел круглый стол, посвященный поддержке экспорта новых регионов в 2025 году, участники круглого стола обсудили экспортный потенциал регионов и федеральные и региональные инструменты поддержки, которые помогут бизнесу выйти на внешние рынки, сообщает центр.Мероприятие состоялось 18 марта в Донецке. В нем приняли участие представители региональных органов исполнительной власти и экспортно ориентированных компаний из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей."Исторически Донбасс - промышленный регион с мощным экономическим потенциалом, развитым машиностроением, металлургией, сельским хозяйством. Регионы Донбасса восстанавливаются быстрыми темпами и успешно интегрируются в экономику нашей большой страны. В ДНР работают шахты, металлургические предприятия, развиты машиностроительная и химическая отрасли, производство стройматериалов, продукция предприятий поставляется не только в российские регионы, но и в зарубежные страны. Мы продолжим активно работать над решением задач экономического развития, привлекая инвестиции и активно поддерживая экспортеров совместно с Российским экспортным центром", - отметил зампредседателя правительства ДНР Владимир Зверков."Экспорт выступает настоящим драйвером развития экономики и каждого отдельно взятого бизнеса. Использование федеральных мер поддержки и услуг РЭЦ позволит производителям продукции агропромышленного комплекса и промышленным предприятиям Херсонской области найти новые каналы продаж, наладить торговые связи с зарубежными странами, внесет вклад в укрепление экономики региона", — добавил министр экономического развития Херсонской области Эрвин Мусаев.Руководитель проекта по развитию регионального бизнеса РЭЦ Сергей Агаев рассказал о финансовых и нефинансовых мерах поддержки Группы РЭЦ, способных повысить конкурентоспособность компаний новых территорий на международных рынках и помочь успешно развивать экспортную деятельность. Среди них можно отметить бесплатные образовательные курсы и вебинары, которые помогут предпринимателям получить необходимые знания обо всех аспектах экспортной деятельности, нивелировать риски и минимизировать расходы, научиться использовать доступный государственный инструментарий поддержки, а также участие в международных выставках и бизнес-миссиях, организованных РЭЦ — это один из наиболее востребованных инструментов продвижения. Отдельное внимание было уделено программе продвижения под национальным брендом "Сделано в России" и участию компаний регионов в фестивалях-ярмарках российских товаров "Сделано в России" за рубежом.Компании, принявшие участие в круглом столе, подчеркнули важность развития экспортной деятельности и выразили стремление расширять географию своих поставок. Бизнес особенно заинтересован в развитии сотрудничества с партнерами из стран дальнего зарубежья, в том числе Ближнего Востока и Африки."Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области обладают значительным экспортным потенциалом в промышленности и сельском хозяйстве. Группа РЭЦ уже работает с несколькими десятками компаний из данных регионов. Среди наиболее популярных услуг – вебинары, поиск иностранного покупателя, организация экспортной интернет-торговли. В настоящее время мы работаем над разработкой персонализированных предложений для компаний новых территорий", - сообщил Агаев.
https://ria.ru/20250318/rets-2005681491.html
https://ria.ru/20250317/lektsiya-2005456663.html
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донецк
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донецк, донецкая народная республика, российский экспортный центр (рэц), экспорт, экономика, поддержка бизнеса
Донецк, Донецкая Народная Республика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экспорт, Экономика, Поддержка бизнеса
Поддержку экспорта новых регионов обсудили в Донецке

В Донецке обсудили экспортный потенциал регионов и инструменты поддержки

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВ офисе АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) в Москве
В офисе АО Российский экспортный центр (РЭЦ) в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) при содействии Центра поддержки экспорта Донецкой Народной Республики провел круглый стол, посвященный поддержке экспорта новых регионов в 2025 году, участники круглого стола обсудили экспортный потенциал регионов и федеральные и региональные инструменты поддержки, которые помогут бизнесу выйти на внешние рынки, сообщает центр.
Мероприятие состоялось 18 марта в Донецке. В нем приняли участие представители региональных органов исполнительной власти и экспортно ориентированных компаний из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
Стенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке Иннопром-2021 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
РЭЦ создал сервис предоставления кастомизированных услуг по изучению рынков
Вчера, 13:09
"Исторически Донбасс - промышленный регион с мощным экономическим потенциалом, развитым машиностроением, металлургией, сельским хозяйством. Регионы Донбасса восстанавливаются быстрыми темпами и успешно интегрируются в экономику нашей большой страны. В ДНР работают шахты, металлургические предприятия, развиты машиностроительная и химическая отрасли, производство стройматериалов, продукция предприятий поставляется не только в российские регионы, но и в зарубежные страны. Мы продолжим активно работать над решением задач экономического развития, привлекая инвестиции и активно поддерживая экспортеров совместно с Российским экспортным центром", - отметил зампредседателя правительства ДНР Владимир Зверков.
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина выступает с лекцией в рамках программы развития для участников специальной военной операции Время героев - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Глава РЭЦ Никишина выступила с лекцией для программы "Время героев"
17 марта, 11:52
"Экспорт выступает настоящим драйвером развития экономики и каждого отдельно взятого бизнеса. Использование федеральных мер поддержки и услуг РЭЦ позволит производителям продукции агропромышленного комплекса и промышленным предприятиям Херсонской области найти новые каналы продаж, наладить торговые связи с зарубежными странами, внесет вклад в укрепление экономики региона", — добавил министр экономического развития Херсонской области Эрвин Мусаев.
Руководитель проекта по развитию регионального бизнеса РЭЦ Сергей Агаев рассказал о финансовых и нефинансовых мерах поддержки Группы РЭЦ, способных повысить конкурентоспособность компаний новых территорий на международных рынках и помочь успешно развивать экспортную деятельность. Среди них можно отметить бесплатные образовательные курсы и вебинары, которые помогут предпринимателям получить необходимые знания обо всех аспектах экспортной деятельности, нивелировать риски и минимизировать расходы, научиться использовать доступный государственный инструментарий поддержки, а также участие в международных выставках и бизнес-миссиях, организованных РЭЦ — это один из наиболее востребованных инструментов продвижения. Отдельное внимание было уделено программе продвижения под национальным брендом "Сделано в России" и участию компаний регионов в фестивалях-ярмарках российских товаров "Сделано в России" за рубежом.
Вывеска Сделано в России - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Первый магазин "Сделано в России" открылся в Гонконге
15 марта, 16:49
Компании, принявшие участие в круглом столе, подчеркнули важность развития экспортной деятельности и выразили стремление расширять географию своих поставок. Бизнес особенно заинтересован в развитии сотрудничества с партнерами из стран дальнего зарубежья, в том числе Ближнего Востока и Африки.
"Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области обладают значительным экспортным потенциалом в промышленности и сельском хозяйстве. Группа РЭЦ уже работает с несколькими десятками компаний из данных регионов. Среди наиболее популярных услуг – вебинары, поиск иностранного покупателя, организация экспортной интернет-торговли. В настоящее время мы работаем над разработкой персонализированных предложений для компаний новых территорий", - сообщил Агаев.
 
ДонецкДонецкая Народная РеспубликаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ЭкспортЭкономикаПоддержка бизнеса
 
 
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