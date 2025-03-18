https://ria.ru/20250318/eksport-2005796127.html

Поддержку экспорта новых регионов обсудили в Донецке

Поддержку экспорта новых регионов обсудили в Донецке - РИА Новости, 18.03.2025

Поддержку экспорта новых регионов обсудили в Донецке

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) при содействии Центра поддержки экспорта Донецкой Народной Республики провел круглый стол, посвященный поддержке... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T18:04:00+03:00

2025-03-18T18:04:00+03:00

2025-03-18T20:01:00+03:00

донецк

донецкая народная республика

российский экспортный центр (рэц)

экспорт

экономика

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) при содействии Центра поддержки экспорта Донецкой Народной Республики провел круглый стол, посвященный поддержке экспорта новых регионов в 2025 году, участники круглого стола обсудили экспортный потенциал регионов и федеральные и региональные инструменты поддержки, которые помогут бизнесу выйти на внешние рынки, сообщает центр.Мероприятие состоялось 18 марта в Донецке. В нем приняли участие представители региональных органов исполнительной власти и экспортно ориентированных компаний из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей."Исторически Донбасс - промышленный регион с мощным экономическим потенциалом, развитым машиностроением, металлургией, сельским хозяйством. Регионы Донбасса восстанавливаются быстрыми темпами и успешно интегрируются в экономику нашей большой страны. В ДНР работают шахты, металлургические предприятия, развиты машиностроительная и химическая отрасли, производство стройматериалов, продукция предприятий поставляется не только в российские регионы, но и в зарубежные страны. Мы продолжим активно работать над решением задач экономического развития, привлекая инвестиции и активно поддерживая экспортеров совместно с Российским экспортным центром", - отметил зампредседателя правительства ДНР Владимир Зверков."Экспорт выступает настоящим драйвером развития экономики и каждого отдельно взятого бизнеса. Использование федеральных мер поддержки и услуг РЭЦ позволит производителям продукции агропромышленного комплекса и промышленным предприятиям Херсонской области найти новые каналы продаж, наладить торговые связи с зарубежными странами, внесет вклад в укрепление экономики региона", — добавил министр экономического развития Херсонской области Эрвин Мусаев.Руководитель проекта по развитию регионального бизнеса РЭЦ Сергей Агаев рассказал о финансовых и нефинансовых мерах поддержки Группы РЭЦ, способных повысить конкурентоспособность компаний новых территорий на международных рынках и помочь успешно развивать экспортную деятельность. Среди них можно отметить бесплатные образовательные курсы и вебинары, которые помогут предпринимателям получить необходимые знания обо всех аспектах экспортной деятельности, нивелировать риски и минимизировать расходы, научиться использовать доступный государственный инструментарий поддержки, а также участие в международных выставках и бизнес-миссиях, организованных РЭЦ — это один из наиболее востребованных инструментов продвижения. Отдельное внимание было уделено программе продвижения под национальным брендом "Сделано в России" и участию компаний регионов в фестивалях-ярмарках российских товаров "Сделано в России" за рубежом.Компании, принявшие участие в круглом столе, подчеркнули важность развития экспортной деятельности и выразили стремление расширять географию своих поставок. Бизнес особенно заинтересован в развитии сотрудничества с партнерами из стран дальнего зарубежья, в том числе Ближнего Востока и Африки."Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области обладают значительным экспортным потенциалом в промышленности и сельском хозяйстве. Группа РЭЦ уже работает с несколькими десятками компаний из данных регионов. Среди наиболее популярных услуг – вебинары, поиск иностранного покупателя, организация экспортной интернет-торговли. В настоящее время мы работаем над разработкой персонализированных предложений для компаний новых территорий", - сообщил Агаев.

https://ria.ru/20250318/rets-2005681491.html

https://ria.ru/20250317/lektsiya-2005456663.html

https://ria.ru/20250315/magazin-2005208643.html

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Артем Смирнов

донецк, донецкая народная республика, российский экспортный центр (рэц), экспорт, экономика, поддержка бизнеса