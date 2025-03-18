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Экс-дипломат оценил перспективы нормализации отношений России и США
Экс-дипломат оценил перспективы нормализации отношений России и США - РИА Новости, 18.03.2025
Экс-дипломат оценил перспективы нормализации отношений России и США
Нормализация отношений между США и Россией может быть долгой и трудной, и за курсом Вашингтона на потепление может стоять понимание того, что НАТО проигрывает... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T23:54:00+03:00
2025-03-18T23:54:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Нормализация отношений между США и Россией может быть долгой и трудной, и за курсом Вашингтона на потепление может стоять понимание того, что НАТО проигрывает прокси-войну, заявил РИА Новости бывший американский дипломат Джим Джатрас. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По данным пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. "Дорога к нормализации американо-российских отношений, взаимовыгодному сотрудничеству и укреплению европейской и глобальной безопасности будет долгой и трудной, если вообще осуществимой", - сказал Джатрас по итогам разговора Путина и Трампа. "Не стоит заблуждаться: администрация Трампа проявляет интерес к продолжению этого курса только потому, что НАТО проигрывает опосредованную войну против России на Украине, а США хотят переключить свое основное внимание на Ближний Восток и Китай", - полагает собеседник агентства. Он высказал предположение о том, что США используют мирные инициативы в отношении России для того, чтобы вытащить самих себя из украинского краха и при этом избежать полного поражения. По его словам, Вашингтон также пытается подтолкнуть Европу к перевооружению и заставить Россию дистанцироваться от Китая и Ирана. "США пытаются использовать искреннее желание России улучшить отношения в долгосрочной перспективе и ее стремление к полному и постоянному миру в качестве приманки для краткосрочного перемирия по типу Минска 3.0, которое Москва, как она неоднократно заявляла, не примет", - добавил Джатрас. Джатрас служил дипломатом в посольстве США в Мексике, а в 1980-е годы занимался отношениями с СССР в госдепартаменте. Также он был советником по внешней политике руководства республиканцев в сенате.
https://ria.ru/20250318/tramp-2005846406.html
https://ria.ru/20250318/saks-2005847117.html
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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир путин, нато
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО
Экс-дипломат оценил перспективы нормализации отношений России и США
Джатрас: нормализация отношений между США и РФ может быть долгой и трудной