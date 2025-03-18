https://ria.ru/20250318/egorov-2005687812.html

Глава ФНС приехал на съезд РСПП на костылях

Глава ФНС приехал на съезд РСПП на костылях - РИА Новости, 18.03.2025

Глава ФНС приехал на съезд РСПП на костылях

Глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров приехал на съезд РСПП на костылях, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T12:51:00+03:00

2025-03-18T12:51:00+03:00

2025-03-18T13:49:00+03:00

экономика

даниил егоров

российский союз промышленников и предпринимателей

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров приехал на съезд РСПП на костылях, передает корреспондент РИА Новости. На вопрос, что произошло, Егоров ответил шуткой: "Налоги собираем".Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Неделя российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

https://ria.ru/20250317/peskov-2005557211.html

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Глава ФНС на съезде РСПП на костылях На вопрос, что произошло, Егоров пошутил: "налоги собираем". 2025-03-18T12:51 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, даниил егоров, российский союз промышленников и предпринимателей, федеральная налоговая служба (фнс россии)