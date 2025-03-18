https://ria.ru/20250318/egorov-2005687812.html
Глава ФНС приехал на съезд РСПП на костылях
Глава ФНС приехал на съезд РСПП на костылях - РИА Новости, 18.03.2025
Глава ФНС приехал на съезд РСПП на костылях
Глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров приехал на съезд РСПП на костылях, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:51:00+03:00
2025-03-18T12:51:00+03:00
2025-03-18T13:49:00+03:00
экономика
даниил егоров
российский союз промышленников и предпринимателей
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров приехал на съезд РСПП на костылях, передает корреспондент РИА Новости. На вопрос, что произошло, Егоров ответил шуткой: "Налоги собираем".Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Неделя российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
https://ria.ru/20250317/peskov-2005557211.html
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Глава ФНС на съезде РСПП на костылях
На вопрос, что произошло, Егоров пошутил: "налоги собираем".
2025-03-18T12:51
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, даниил егоров, российский союз промышленников и предпринимателей, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Даниил Егоров, Российский союз промышленников и предпринимателей, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Глава ФНС приехал на съезд РСПП на костылях
Глава ФНС Егоров приехал на съезд РСПП на костылях