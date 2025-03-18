https://ria.ru/20250318/dugin-2005779842.html
Дугин призвал исключить Европу из переговоров по Украине
Дугин призвал исключить Европу из переговоров по Украине - РИА Новости, 18.03.2025
Дугин призвал исключить Европу из переговоров по Украине
Европа должна быть исключена из переговорного процесса России и США по урегулированию украинского конфликта, заявил российский философ, политолог и социолог... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T17:36:00+03:00
2025-03-18T17:36:00+03:00
2025-03-18T17:36:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Европа должна быть исключена из переговорного процесса России и США по урегулированию украинского конфликта, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Во вторник в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, в рамках которой была представлена новая книга Дугина "Революция Дональда Трампа. Порядок великих держав". "Я думаю, что Европа должна быть исключена из этого процесса (переговоров РФ и США по украинскому конфликту - ред.), как, например, исключены Хиллари Клинтон или сам (экс-президент США Джо - ред.) Байден", - сказал философ на пресс-конференции. По словам Дугина, Европа – это часть глобалистского мира, который сейчас стремится разрушить президент США Дональд Трамп, поэтому представители "противоположной идеологической силы", которая стоит за украинским конфликтом, не могут принимать участие в его разрешении. "Пока гораздо важнее, как сказал наш президент, послушать, что нам предлагают китайские товарищи, южноафриканские товарищи, индийские товарищи", - подытожил он.
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в мире, сша, европа, россия, александр дугин, дональд трамп, хиллари клинтон
В мире, США, Европа, Россия, Александр Дугин, Дональд Трамп, Хиллари Клинтон
Дугин призвал исключить Европу из переговоров по Украине
Политолог Дугин призвал исключить Европу из переговоров России и США по Украине