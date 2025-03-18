https://ria.ru/20250318/dugin-2005748925.html

Дугин рассказал, как Путин спас жизнь Трампу

Дугин рассказал, как Путин спас жизнь Трампу - РИА Новости, 18.03.2025

Дугин рассказал, как Путин спас жизнь Трампу

Президент России Владимир Путин "спас жизнь" лидеру Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, когда сказал, что Россия поддерживает Камалу Харрис на выборах... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T16:17:00+03:00

2025-03-18T16:17:00+03:00

2025-03-18T21:33:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин "спас жизнь" лидеру Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, когда сказал, что Россия поддерживает Камалу Харрис на выборах президента США, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума в сентябре 2024 года Путин заявил, что Россия будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов Харрис. Российский лидер отметил, что у Харрис заразительный смех, который свидетельствует, что у нее все хорошо. "Если бы Путин сказал, что он поддерживает Трампа, то Трампа убили бы точно уже. Он просто спас ему жизнь, когда поддержал Харрис. Это, мне кажется, абсолютно правильный ход настоящего стратега. <…> Трамп обязан ему (Путину. — Прим. ред.) жизнью за то, что он поддержал Харрис", — сказал философ в ходе пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов. Во вторник в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, на которой была представлена новая книга Дугина "Революция Дональда Трампа. Порядок великих держав".

https://ria.ru/20240907/trump-1971334239.html

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россия, сша, дональд трамп, камала харрис, владимир путин, в мире