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В Раде неожиданно отреагировали на ультиматум Стармера Путину - РИА Новости, 18.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:03 18.03.2025 (обновлено: 09:55 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/dubinskiy-2005634962.html
В Раде неожиданно отреагировали на ультиматум Стармера Путину
В Раде неожиданно отреагировали на ультиматум Стармера Путину - РИА Новости, 18.03.2025
В Раде неожиданно отреагировали на ультиматум Стармера Путину
Депутат Рады Александр Дубинский высмеял ультиматум премьера Британии Кира Стармера в адрес президента России Владимира Путина. Об этом он написал в... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T09:03:00+03:00
2025-03-18T09:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
кир стармер
владимир путин
россия
великобритания
украина
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Депутат Рады Александр Дубинский высмеял ультиматум премьера Британии Кира Стармера в адрес президента России Владимира Путина. Об этом он написал в Telegram-канале.На прошлой неделе Стармер заявил, что в случае, если российский лидер не согласится на некое немедленное и безоговорочное прекращение огня, то коалиция якобы заставит его давлением. "Общение с клоуном — заразно. &lt;...&gt; Интересно, как? Неужели наконец-то заработал “фиолетовый луч”?" — говорится в публикации. В прошлом году Министерство обороны Великобритании сообщило об испытании засекреченного лазерного оружия дальнего действия DragonFire.Военный эксперт Алексей Леонков, в свою очередь, заявлял, что лазер в качестве оружия поражения малоэффективен на Земле. По его словам, им можно лишь ослеплять противника. Однако, в прошлом году уже бывший министр обороны Британии Грант Шэппс заявлял, что Лондон хочет ускорить развертывание лазерного оружия дальнего действия DragonFire для его возможной передачи Киеву.
https://ria.ru/20250318/malinen-2005632706.html
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в мире, кир стармер, владимир путин, россия, великобритания, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кир Стармер, Владимир Путин, Россия, Великобритания, Украина
В Раде неожиданно отреагировали на ультиматум Стармера Путину

Депутат Рады Дубинский раскритиковал ультиматум Стармера Путину по Украине

© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Депутат Рады Александр Дубинский высмеял ультиматум премьера Британии Кира Стармера в адрес президента России Владимира Путина. Об этом он написал в Telegram-канале.
На прошлой неделе Стармер заявил, что в случае, если российский лидер не согласится на некое немедленное и безоговорочное прекращение огня, то коалиция якобы заставит его давлением.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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"Общение с клоуном — заразно. <...> Интересно, как? Неужели наконец-то заработал “фиолетовый луч”?" — говорится в публикации.

В прошлом году Министерство обороны Великобритании сообщило об испытании засекреченного лазерного оружия дальнего действия DragonFire.
Военный эксперт Алексей Леонков, в свою очередь, заявлял, что лазер в качестве оружия поражения малоэффективен на Земле. По его словам, им можно лишь ослеплять противника.

Однако, в прошлом году уже бывший министр обороны Британии Грант Шэппс заявлял, что Лондон хочет ускорить развертывание лазерного оружия дальнего действия DragonFire для его возможной передачи Киеву.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКир СтармерВладимир ПутинРоссияВеликобританияУкраина
 
 
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