В Раде неожиданно отреагировали на ультиматум Стармера Путину
Депутат Рады Дубинский раскритиковал ультиматум Стармера Путину по Украине
© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Депутат Рады Александр Дубинский высмеял ультиматум премьера Британии Кира Стармера в адрес президента России Владимира Путина. Об этом он написал в Telegram-канале.
На прошлой неделе Стармер заявил, что в случае, если российский лидер не согласится на некое немедленное и безоговорочное прекращение огня, то коалиция якобы заставит его давлением.
"Общение с клоуном — заразно. <...> Интересно, как? Неужели наконец-то заработал “фиолетовый луч”?" — говорится в публикации.
В прошлом году Министерство обороны Великобритании сообщило об испытании засекреченного лазерного оружия дальнего действия DragonFire.
В прошлом году Министерство обороны Великобритании сообщило об испытании засекреченного лазерного оружия дальнего действия DragonFire.
Военный эксперт Алексей Леонков, в свою очередь, заявлял, что лазер в качестве оружия поражения малоэффективен на Земле. По его словам, им можно лишь ослеплять противника.
Однако, в прошлом году уже бывший министр обороны Британии Грант Шэппс заявлял, что Лондон хочет ускорить развертывание лазерного оружия дальнего действия DragonFire для его возможной передачи Киеву.
Однако, в прошлом году уже бывший министр обороны Британии Грант Шэппс заявлял, что Лондон хочет ускорить развертывание лазерного оружия дальнего действия DragonFire для его возможной передачи Киеву.