https://ria.ru/20250318/dubinskiy-2005634962.html

В Раде неожиданно отреагировали на ультиматум Стармера Путину

В Раде неожиданно отреагировали на ультиматум Стармера Путину - РИА Новости, 18.03.2025

В Раде неожиданно отреагировали на ультиматум Стармера Путину

Депутат Рады Александр Дубинский высмеял ультиматум премьера Британии Кира Стармера в адрес президента России Владимира Путина. Об этом он написал в... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T09:03:00+03:00

2025-03-18T09:03:00+03:00

2025-03-18T09:55:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Депутат Рады Александр Дубинский высмеял ультиматум премьера Британии Кира Стармера в адрес президента России Владимира Путина. Об этом он написал в Telegram-канале.На прошлой неделе Стармер заявил, что в случае, если российский лидер не согласится на некое немедленное и безоговорочное прекращение огня, то коалиция якобы заставит его давлением. "Общение с клоуном — заразно. <...> Интересно, как? Неужели наконец-то заработал “фиолетовый луч”?" — говорится в публикации. В прошлом году Министерство обороны Великобритании сообщило об испытании засекреченного лазерного оружия дальнего действия DragonFire.Военный эксперт Алексей Леонков, в свою очередь, заявлял, что лазер в качестве оружия поражения малоэффективен на Земле. По его словам, им можно лишь ослеплять противника. Однако, в прошлом году уже бывший министр обороны Британии Грант Шэппс заявлял, что Лондон хочет ускорить развертывание лазерного оружия дальнего действия DragonFire для его возможной передачи Киеву.

https://ria.ru/20250318/malinen-2005632706.html

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