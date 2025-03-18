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В Приморье столкнулись три автомобиля, один человек погиб - РИА Новости, 18.03.2025
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13:22 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/dtp-2005694942.html
В Приморье столкнулись три автомобиля, один человек погиб
В Приморье столкнулись три автомобиля, один человек погиб - РИА Новости, 18.03.2025
В Приморье столкнулись три автомобиля, один человек погиб
Один человек погиб, трое пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей в Приморье, сообщается в Тelegram-канале УМВД России по региону. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T13:22:00+03:00
2025-03-18T13:22:00+03:00
происшествия
владивосток
находка
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей в Приморье, сообщается в Тelegram-канале УМВД России по региону. По данным полиции, авария произошла на автодороге Владивосток – Находка - порт Восточный. 83-летний водитель Nissan Wingroad, двигаясь со стороны Находки в направлении Владивостока по полосе встречного движения, сначала столкнулся с SsangYong Korando, а затем, продолжив движение, врезался и в Toyota Prius. "В результате ДТП пассажирка Nissan Wingroad 1950 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью... Водитель получил травмы и был госпитализирован. Травмы также получили 59-летняя водитель Toyota Prius и 77-летняя пассажирка SsangYong Korando", - говорится в сообщении. По факту ДТП проводится проверка, по её результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.
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владивосток
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происшествия, владивосток, находка, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Владивосток, Находка, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приморье столкнулись три автомобиля, один человек погиб

В Приморье в ДТП с тремя иномарками один человек погиб и трое пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей в Приморье, сообщается в Тelegram-канале УМВД России по региону.
По данным полиции, авария произошла на автодороге ВладивостокНаходка - порт Восточный. 83-летний водитель Nissan Wingroad, двигаясь со стороны Находки в направлении Владивостока по полосе встречного движения, сначала столкнулся с SsangYong Korando, а затем, продолжив движение, врезался и в Toyota Prius.
"В результате ДТП пассажирка Nissan Wingroad 1950 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью... Водитель получил травмы и был госпитализирован. Травмы также получили 59-летняя водитель Toyota Prius и 77-летняя пассажирка SsangYong Korando", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка, по её результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.
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ПроисшествияВладивостокНаходкаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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