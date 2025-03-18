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В Приморье столкнулись три автомобиля, один человек погиб
В Приморье столкнулись три автомобиля, один человек погиб - РИА Новости, 18.03.2025
В Приморье столкнулись три автомобиля, один человек погиб
Один человек погиб, трое пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей в Приморье, сообщается в Тelegram-канале УМВД России по региону. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T13:22:00+03:00
2025-03-18T13:22:00+03:00
2025-03-18T13:22:00+03:00
происшествия
владивосток
находка
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей в Приморье, сообщается в Тelegram-канале УМВД России по региону. По данным полиции, авария произошла на автодороге Владивосток – Находка - порт Восточный. 83-летний водитель Nissan Wingroad, двигаясь со стороны Находки в направлении Владивостока по полосе встречного движения, сначала столкнулся с SsangYong Korando, а затем, продолжив движение, врезался и в Toyota Prius. "В результате ДТП пассажирка Nissan Wingroad 1950 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью... Водитель получил травмы и был госпитализирован. Травмы также получили 59-летняя водитель Toyota Prius и 77-летняя пассажирка SsangYong Korando", - говорится в сообщении. По факту ДТП проводится проверка, по её результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.
https://ria.ru/20240915/voditel-1972787685.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, находка, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Владивосток, Находка, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приморье столкнулись три автомобиля, один человек погиб
В Приморье в ДТП с тремя иномарками один человек погиб и трое пострадали