https://ria.ru/20250318/dtp-2005694942.html

В Приморье столкнулись три автомобиля, один человек погиб

В Приморье столкнулись три автомобиля, один человек погиб - РИА Новости, 18.03.2025

В Приморье столкнулись три автомобиля, один человек погиб

Один человек погиб, трое пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей в Приморье, сообщается в Тelegram-канале УМВД России по региону. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T13:22:00+03:00

2025-03-18T13:22:00+03:00

2025-03-18T13:22:00+03:00

происшествия

владивосток

находка

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей в Приморье, сообщается в Тelegram-канале УМВД России по региону. По данным полиции, авария произошла на автодороге Владивосток – Находка - порт Восточный. 83-летний водитель Nissan Wingroad, двигаясь со стороны Находки в направлении Владивостока по полосе встречного движения, сначала столкнулся с SsangYong Korando, а затем, продолжив движение, врезался и в Toyota Prius. "В результате ДТП пассажирка Nissan Wingroad 1950 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью... Водитель получил травмы и был госпитализирован. Травмы также получили 59-летняя водитель Toyota Prius и 77-летняя пассажирка SsangYong Korando", - говорится в сообщении. По факту ДТП проводится проверка, по её результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

https://ria.ru/20240915/voditel-1972787685.html

владивосток

находка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, находка, министерство внутренних дел рф (мвд россии)