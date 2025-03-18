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Курс доллара опустился ниже 81 рубля - РИА Новости, 18.03.2025
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10:26 18.03.2025 (обновлено: 11:51 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/dollar-2005649127.html
Курс доллара опустился ниже 81 рубля
Курс доллара опустился ниже 81 рубля - РИА Новости, 18.03.2025
Курс доллара опустился ниже 81 рубля
Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 81 рубля впервые с прошлого лета, следует из данных торгов. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T10:26:00+03:00
2025-03-18T11:51:00+03:00
экономика
московская биржа
доллар
юань
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 81 рубля впервые с прошлого лета, следует из данных торгов.К 10:26 мск американская валюта дешевеет на 1,35 рубля относительно предыдущего закрытия — до 80,74 рубля, минимума с 19 июня 2024 года.Курс юаня расчетами "завтра" на 10:05 мск снижался на 11 копеек — до 11,24 рубля.С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на Форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
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экономика, московская биржа, доллар, юань
Экономика, Московская биржа, Доллар, Юань
Курс доллара опустился ниже 81 рубля

Курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 19 июня 2024 года

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПункт обмена валюты в Москве
Пункт обмена валюты в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 81 рубля впервые с прошлого лета, следует из данных торгов.
К 10:26 мск американская валюта дешевеет на 1,35 рубля относительно предыдущего закрытия — до 80,74 рубля, минимума с 19 июня 2024 года.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10:05 мск снижался на 11 копеек — до 11,24 рубля.
С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на Форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Рубль и доллар - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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ЭкономикаМосковская биржаДолларЮань
 
 
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