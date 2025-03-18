Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев рассказал о перспективах возвращения ушедших из России компаний - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 18.03.2025 (обновлено: 15:48 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/dmitriev-2005716976.html
Дмитриев рассказал о перспективах возвращения ушедших из России компаний
Дмитриев рассказал о перспективах возвращения ушедших из России компаний - РИА Новости, 18.03.2025
Дмитриев рассказал о перспективах возвращения ушедших из России компаний
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в беседе с РИА Новости о перспективе совместных проектов с ушедшими из страны... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:44:00+03:00
2025-03-18T15:48:00+03:00
экономика
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
российский союз промышленников и предпринимателей
москва
сша
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155536/62/1555366223_0:163:2893:1790_1920x0_80_0_0_b20a32d0de85a773a3073929e22796cd.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в беседе с РИА Новости о перспективе совместных проектов с ушедшими из страны компаниями."Мы считаем, что большая перспектива в совместных проектах, в совместных компаниях, где тоже и российские технологии, и иностранные технологии, в том числе и американские технологии, будут вместе использоваться", — сказал собеседник агентства.По его словам, американские компании хотят вернуться на российский рынок, но многие ниши уже заняты."Мы считаем, что многие из американских компаний, которые будут возвращаться, они смогут вернуться, только создавая совместные предприятия с российскими компаниями и с теми компаниями, которые уже показали свою успешность", — добавил он в кулуарах съезда РСПП.Другие заявления главы РФПИ:Возвращение иностранных компанийПрезидент Владимир Путин подчеркивал, что Москва готова к возвращению западных компаний на российский рынок, но создавать преференции им не будет.Первый вице-премьер Денис Мантуров, в свою очередь, отмечал, что российские власти пристально рассмотрят каждый отдельный случай и допустят на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна.
https://ria.ru/20250223/uitkoff-2001154756.html
https://ria.ru/20250222/kompanii-2000971460.html
https://ria.ru/20250317/titov-2005469571.html
https://ria.ru/20250222/ukhod-2000952025.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155536/62/1555366223_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_d4cc419eb81251860f460bb2457f1a60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, российский союз промышленников и предпринимателей, москва, сша, илон маск, spacex, владимир путин
Экономика, Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Российский союз промышленников и предпринимателей, Москва, США, Илон Маск, SpaceX, Владимир Путин
Дмитриев рассказал о перспективах возвращения ушедших из России компаний

Дмитриев: есть перспектива совместных проектов с ушедшими из России компаниями

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в беседе с РИА Новости о перспективе совместных проектов с ушедшими из страны компаниями.
"Мы считаем, что большая перспектива в совместных проектах, в совместных компаниях, где тоже и российские технологии, и иностранные технологии, в том числе и американские технологии, будут вместе использоваться", — сказал собеседник агентства.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Уиткофф допустил возвращение американских компаний в Россию
23 февраля, 19:12
По его словам, американские компании хотят вернуться на российский рынок, но многие ниши уже заняты.
"Мы считаем, что многие из американских компаний, которые будут возвращаться, они смогут вернуться, только создавая совместные предприятия с российскими компаниями и с теми компаниями, которые уже показали свою успешность", — добавил он в кулуарах съезда РСПП.
Москва - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Требования к иностранным компаниям при возвращении в Россию изменятся
22 февраля, 11:34
Другие заявления главы РФПИ:
  • Россия открыта к сотрудничеству с США в сфере редкоземельных металлов.
  • Москва готова, чтобы американские партнеры инвестировали в месторождения.
  • Стороны обсуждают экономические вопросы, но политические вопросы сейчас главные.
  • В ближайшее время возможен диалог с главой SpaceX Илоном Маском насчет совместной работы в космосе.
  • Европейский бизнес хочет сотрудничать с Россией, но пока мешают политические сложности.
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Титов заявил о готовности американского бизнеса к возвращению в Россию
17 марта, 12:40

Возвращение иностранных компаний

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва готова к возвращению западных компаний на российский рынок, но создавать преференции им не будет.
Первый вице-премьер Денис Мантуров, в свою очередь, отмечал, что российские власти пристально рассмотрят каждый отдельный случай и допустят на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Уход из России обошелся западным брендам почти в 14 миллиардов долларов
22 февраля, 08:07
 
ЭкономикаРоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийРоссийский союз промышленников и предпринимателейМоскваСШАИлон МаскSpaceXВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала