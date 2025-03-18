https://ria.ru/20250318/dmitriev-2005716976.html
Дмитриев рассказал о перспективах возвращения ушедших из России компаний
Дмитриев рассказал о перспективах возвращения ушедших из России компаний - РИА Новости, 18.03.2025
Дмитриев рассказал о перспективах возвращения ушедших из России компаний
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в беседе с РИА Новости о перспективе совместных проектов с ушедшими из страны... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:44:00+03:00
2025-03-18T14:44:00+03:00
2025-03-18T15:48:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в беседе с РИА Новости о перспективе совместных проектов с ушедшими из страны компаниями."Мы считаем, что большая перспектива в совместных проектах, в совместных компаниях, где тоже и российские технологии, и иностранные технологии, в том числе и американские технологии, будут вместе использоваться", — сказал собеседник агентства.По его словам, американские компании хотят вернуться на российский рынок, но многие ниши уже заняты."Мы считаем, что многие из американских компаний, которые будут возвращаться, они смогут вернуться, только создавая совместные предприятия с российскими компаниями и с теми компаниями, которые уже показали свою успешность", — добавил он в кулуарах съезда РСПП.Другие заявления главы РФПИ:Возвращение иностранных компанийПрезидент Владимир Путин подчеркивал, что Москва готова к возвращению западных компаний на российский рынок, но создавать преференции им не будет.Первый вице-премьер Денис Мантуров, в свою очередь, отмечал, что российские власти пристально рассмотрят каждый отдельный случай и допустят на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна.
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экономика, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, российский союз промышленников и предпринимателей, москва, сша, илон маск, spacex, владимир путин
Экономика, Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Российский союз промышленников и предпринимателей, Москва, США, Илон Маск, SpaceX, Владимир Путин
Дмитриев рассказал о перспективах возвращения ушедших из России компаний
Дмитриев: есть перспектива совместных проектов с ушедшими из России компаниями
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в беседе с РИА Новости о перспективе совместных проектов с ушедшими из страны компаниями.
"Мы считаем, что большая перспектива в совместных проектах, в совместных компаниях, где тоже и российские технологии, и иностранные технологии, в том числе и американские технологии, будут вместе использоваться", — сказал собеседник агентства.
По его словам, американские компании хотят вернуться на российский рынок, но многие ниши уже заняты.
"Мы считаем, что многие из американских компаний, которые будут возвращаться, они смогут вернуться, только создавая совместные предприятия с российскими компаниями и с теми компаниями, которые уже показали свою успешность", — добавил он в кулуарах съезда РСПП.
Другие заявления главы РФПИ:
- Россия открыта к сотрудничеству с США в сфере редкоземельных металлов.
- Москва готова, чтобы американские партнеры инвестировали в месторождения.
- Стороны обсуждают экономические вопросы, но политические вопросы сейчас главные.
- В ближайшее время возможен диалог с главой SpaceX Илоном Маском насчет совместной работы в космосе.
- Европейский бизнес хочет сотрудничать с Россией, но пока мешают политические сложности.
Возвращение иностранных компаний
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва готова к возвращению западных компаний на российский рынок, но создавать преференции им не будет.
Первый вице-премьер Денис Мантуров
, в свою очередь, отмечал, что российские власти пристально рассмотрят каждый отдельный случай и допустят на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна.