Дмитриев оценил перспективы сотрудничества России и США по минералам
Дмитриев: Россия и США могут сотрудничать в сфере редкоземельных металлов
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия и США могут сотрудничать в сфере редкоземельных металлов, РФ открыта к тому, чтобы американские партнеры инвестировали в месторождения, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Мы смотрим на ряд российских редкоземельных месторождений, они крайне перспективны, крайне интересны. И как президент говорил, мы открыты к тому, чтобы американские партнеры также инвестировали в эти месторождения. Есть ряд технологий, которые необходимо применять для развития этих месторождений", - сказал Дмитриев в кулуарах съезда РСПП.
"То что Россия обладает кратно большими запасами редкоземельных металлов, чем Украина - это факт, и президент об этом четко говорил. Здесь мы можем сотрудничать как с США, так и с другими странами", - сказал Дмитриев.
Он сообщил также, что со стороны американских инвесторов есть большой интерес в сотрудничеству с Россией во всех сферах, однако, по его словам, сотрудничество с иностранцами должно быть в интересах РФ. "Безусловно, российские компании у нас в приоритете, а с американцами мы можем сотрудничать как некие совместные предприятия, только когда России это полезно и выгодно", - подчеркнул Дмитриев.
Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию отрасли редкоземельных металлов в конце февраля заявил, что развитие этой отрасли необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках и развития важнейших сфер экономики РФ. А позже в интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину глава государства заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.