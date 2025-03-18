https://ria.ru/20250318/dmitriev-2005709211.html

Дмитриев оценил перспективы сотрудничества России и США по минералам

Дмитриев оценил перспективы сотрудничества России и США по минералам - РИА Новости, 18.03.2025

Дмитриев оценил перспективы сотрудничества России и США по минералам

Россия и США могут сотрудничать в сфере редкоземельных металлов, РФ открыта к тому, чтобы американские партнеры инвестировали в месторождения, заявил глава... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T14:16:00+03:00

2025-03-18T14:16:00+03:00

2025-03-18T14:52:00+03:00

экономика

россия

сша

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владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

российский фонд прямых инвестиций

украина

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия и США могут сотрудничать в сфере редкоземельных металлов, РФ открыта к тому, чтобы американские партнеры инвестировали в месторождения, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Мы смотрим на ряд российских редкоземельных месторождений, они крайне перспективны, крайне интересны. И как президент говорил, мы открыты к тому, чтобы американские партнеры также инвестировали в эти месторождения. Есть ряд технологий, которые необходимо применять для развития этих месторождений", - сказал Дмитриев в кулуарах съезда РСПП.Он отметил, что запасы редкоземельных металлов России в разы превышают такие запасы на Украине, при этом разработка российских месторождений, по его словам, более интересна с точки зрения экономики."То что Россия обладает кратно большими запасами редкоземельных металлов, чем Украина - это факт, и президент об этом четко говорил. Здесь мы можем сотрудничать как с США, так и с другими странами", - сказал Дмитриев.Он сообщил также, что со стороны американских инвесторов есть большой интерес в сотрудничеству с Россией во всех сферах, однако, по его словам, сотрудничество с иностранцами должно быть в интересах РФ. "Безусловно, российские компании у нас в приоритете, а с американцами мы можем сотрудничать как некие совместные предприятия, только когда России это полезно и выгодно", - подчеркнул Дмитриев.Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию отрасли редкоземельных металлов в конце февраля заявил, что развитие этой отрасли необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках и развития важнейших сфер экономики РФ. А позже в интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину глава государства заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

https://ria.ru/20250225/metally-2001463105.html

https://ria.ru/20250311/tramp-2004225107.html

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экономика, россия, сша, кирилл дмитриев, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, российский фонд прямых инвестиций, украина