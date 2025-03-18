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Дмитриев оценил перспективы сотрудничества России и США по минералам - РИА Новости, 18.03.2025
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14:16 18.03.2025 (обновлено: 14:52 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/dmitriev-2005709211.html
Дмитриев оценил перспективы сотрудничества России и США по минералам
Дмитриев оценил перспективы сотрудничества России и США по минералам - РИА Новости, 18.03.2025
Дмитриев оценил перспективы сотрудничества России и США по минералам
Россия и США могут сотрудничать в сфере редкоземельных металлов, РФ открыта к тому, чтобы американские партнеры инвестировали в месторождения, заявил глава... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:16:00+03:00
2025-03-18T14:52:00+03:00
экономика
россия
сша
кирилл дмитриев
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
российский фонд прямых инвестиций
украина
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия и США могут сотрудничать в сфере редкоземельных металлов, РФ открыта к тому, чтобы американские партнеры инвестировали в месторождения, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Мы смотрим на ряд российских редкоземельных месторождений, они крайне перспективны, крайне интересны. И как президент говорил, мы открыты к тому, чтобы американские партнеры также инвестировали в эти месторождения. Есть ряд технологий, которые необходимо применять для развития этих месторождений", - сказал Дмитриев в кулуарах съезда РСПП.Он отметил, что запасы редкоземельных металлов России в разы превышают такие запасы на Украине, при этом разработка российских месторождений, по его словам, более интересна с точки зрения экономики."То что Россия обладает кратно большими запасами редкоземельных металлов, чем Украина - это факт, и президент об этом четко говорил. Здесь мы можем сотрудничать как с США, так и с другими странами", - сказал Дмитриев.Он сообщил также, что со стороны американских инвесторов есть большой интерес в сотрудничеству с Россией во всех сферах, однако, по его словам, сотрудничество с иностранцами должно быть в интересах РФ. "Безусловно, российские компании у нас в приоритете, а с американцами мы можем сотрудничать как некие совместные предприятия, только когда России это полезно и выгодно", - подчеркнул Дмитриев.Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию отрасли редкоземельных металлов в конце февраля заявил, что развитие этой отрасли необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках и развития важнейших сфер экономики РФ. А позже в интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину глава государства заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
https://ria.ru/20250225/metally-2001463105.html
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экономика, россия, сша, кирилл дмитриев, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, российский фонд прямых инвестиций, украина
Экономика, Россия, США, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Российский фонд прямых инвестиций, Украина
Дмитриев оценил перспективы сотрудничества России и США по минералам

Дмитриев: Россия и США могут сотрудничать в сфере редкоземельных металлов

© Фотохост Конгресса молодых ученых | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фотохост Конгресса молодых ученых
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия и США могут сотрудничать в сфере редкоземельных металлов, РФ открыта к тому, чтобы американские партнеры инвестировали в месторождения, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Мы смотрим на ряд российских редкоземельных месторождений, они крайне перспективны, крайне интересны. И как президент говорил, мы открыты к тому, чтобы американские партнеры также инвестировали в эти месторождения. Есть ряд технологий, которые необходимо применять для развития этих месторождений", - сказал Дмитриев в кулуарах съезда РСПП.
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Эксперт назвал отрасли, которым не обойтись без редкоземельных металлов
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Он отметил, что запасы редкоземельных металлов России в разы превышают такие запасы на Украине, при этом разработка российских месторождений, по его словам, более интересна с точки зрения экономики.
"То что Россия обладает кратно большими запасами редкоземельных металлов, чем Украина - это факт, и президент об этом четко говорил. Здесь мы можем сотрудничать как с США, так и с другими странами", - сказал Дмитриев.
Он сообщил также, что со стороны американских инвесторов есть большой интерес в сотрудничеству с Россией во всех сферах, однако, по его словам, сотрудничество с иностранцами должно быть в интересах РФ. "Безусловно, российские компании у нас в приоритете, а с американцами мы можем сотрудничать как некие совместные предприятия, только когда России это полезно и выгодно", - подчеркнул Дмитриев.
Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию отрасли редкоземельных металлов в конце февраля заявил, что развитие этой отрасли необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках и развития важнейших сфер экономики РФ. А позже в интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину глава государства заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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ЭкономикаРоссияСШАКирилл ДмитриевВладимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателейРоссийский фонд прямых инвестицийУкраина
 
 
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