https://ria.ru/20250318/dmitriev-2005708400.html
Глава РФПИ анонсировал встречу с Маском
Глава РФПИ анонсировал встречу с Маском - РИА Новости, 18.03.2025
Глава РФПИ анонсировал встречу с Маском
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ожидает обсуждений РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:13:00+03:00
2025-03-18T14:13:00+03:00
2025-03-18T15:03:00+03:00
российский фонд прямых инвестиций
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кирилл дмитриев
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ожидает обсуждений с американским предпринимателем и главой космической корпорации SpaceX Илоном Маском работы в сфере космоса в ближайшее время, назвал его уникальным лидером, который нацелен, чтобы человечество двигалось вперед."Я думаю, что безусловно, что будут обсуждения с Маском, обсуждения с Маском будут уже в ближайшее время, и мы считаем, что Маск как раз уникальный лидер, который нацелен на то, чтобы человечество вместе двигалось вперед. И его фокус на том, чтобы созидательно мы должны двигаться вперед - безусловно, мы это видим, и он - один из величайших лидеров современности", - сказал он в кулуарах съезда РСПП.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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российский фонд прямых инвестиций, экономика, в мире, россия, илон маск, кирилл дмитриев, российский союз промышленников и предпринимателей, spacex, космос - риа наука
Российский фонд прямых инвестиций, Экономика, В мире, Наука, Россия, Илон Маск, Кирилл Дмитриев, Российский союз промышленников и предпринимателей, SpaceX, Космос - РИА Наука
Глава РФПИ анонсировал встречу с Маском
Дмитриев: Маск является уникальным лидером, нацеленным на развитие человечества