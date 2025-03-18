https://ria.ru/20250318/dmitriev-2005708400.html

Глава РФПИ анонсировал встречу с Маском

Глава РФПИ анонсировал встречу с Маском - РИА Новости, 18.03.2025

Глава РФПИ анонсировал встречу с Маском

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ожидает обсуждений РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T14:13:00+03:00

2025-03-18T14:13:00+03:00

2025-03-18T15:03:00+03:00

российский фонд прямых инвестиций

экономика

в мире

наука

россия

илон маск

кирилл дмитриев

российский союз промышленников и предпринимателей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004024218_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74cf0f1b8e8f139258256a12ae9aa6a6.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ожидает обсуждений с американским предпринимателем и главой космической корпорации SpaceX Илоном Маском работы в сфере космоса в ближайшее время, назвал его уникальным лидером, который нацелен, чтобы человечество двигалось вперед."Я думаю, что безусловно, что будут обсуждения с Маском, обсуждения с Маском будут уже в ближайшее время, и мы считаем, что Маск как раз уникальный лидер, который нацелен на то, чтобы человечество вместе двигалось вперед. И его фокус на том, чтобы созидательно мы должны двигаться вперед - безусловно, мы это видим, и он - один из величайших лидеров современности", - сказал он в кулуарах съезда РСПП.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

https://ria.ru/20250317/mask-2005403735.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российский фонд прямых инвестиций, экономика, в мире, россия, илон маск, кирилл дмитриев, российский союз промышленников и предпринимателей, spacex, космос - риа наука