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Дмитриев рассказал о проблемах для возвращения компаний из США в Россию - РИА Новости, 18.03.2025
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14:09 18.03.2025 (обновлено: 15:01 18.03.2025) дополняется ...
https://ria.ru/20250318/dmitriev-2005706443.html
Дмитриев рассказал о проблемах для возвращения компаний из США в Россию
Дмитриев рассказал о проблемах для возвращения компаний из США в Россию - РИА Новости, 18.03.2025
Дмитриев рассказал о проблемах для возвращения компаний из США в Россию
Американские компании хотят вернуться на российский рынок, но многие ниши уже заняты; на этом фоне есть перспективы возвращения путем создания совместных... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:09:00+03:00
2025-03-18T15:01:00+03:00
российский фонд прямых инвестиций
россия
экономика
кирилл дмитриев
технологии
российский союз промышленников и предпринимателей
в мире
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Американские компании хотят вернуться на российский рынок, но многие ниши уже заняты; на этом фоне есть перспективы возвращения путем создания совместных предприятий с российскими компаниями, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.В кулуарах съезда РСПП он напомнил, что, по оценкам РФПИ, потери американских компаний из-за ухода с рынка России оцениваются в 300 миллиардов долларов."Многие из них хотят вернуться на российский рынок, но безусловно, это уже будет сделать сложно. Многие ниши заняты нашими компаниями", - сказал Дмитриев."Мы считаем, что многие из американских компаний, которые будут возвращаться, они смогут вернуться, только создавая совместные предприятия с российскими компаниями, и с теми компаниями, которые уже показали свою успешность", - добавил он.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
https://ria.ru/20250318/usa-2005711896.html
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российский фонд прямых инвестиций, россия, экономика, кирилл дмитриев, технологии, российский союз промышленников и предпринимателей, в мире
Российский фонд прямых инвестиций, Россия, Экономика, Кирилл Дмитриев, Технологии, Российский союз промышленников и предпринимателей, В мире
Дмитриев рассказал о проблемах для возвращения компаний из США в Россию

Дмитриев: компании из США хотят вернуться в РФ, но многие ниши уже заняты

© Фотохост Конгресса молодых ученых | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фотохост Конгресса молодых ученых
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Американские компании хотят вернуться на российский рынок, но многие ниши уже заняты; на этом фоне есть перспективы возвращения путем создания совместных предприятий с российскими компаниями, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
В кулуарах съезда РСПП он напомнил, что, по оценкам РФПИ, потери американских компаний из-за ухода с рынка России оцениваются в 300 миллиардов долларов.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Администрация Трампа нацелена на диалог с Россией, заявил Дмитриев
Вчера, 14:25
"Многие из них хотят вернуться на российский рынок, но безусловно, это уже будет сделать сложно. Многие ниши заняты нашими компаниями", - сказал Дмитриев.
"Мы считаем, что многие из американских компаний, которые будут возвращаться, они смогут вернуться, только создавая совместные предприятия с российскими компаниями, и с теми компаниями, которые уже показали свою успешность", - добавил он.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Дмитриев рассказал о перспективах возвращения ушедших из России компаний
Вчера, 14:44
 
Российский фонд прямых инвестицийРоссияЭкономикаКирилл ДмитриевТехнологииРоссийский союз промышленников и предпринимателейВ мире
 
 
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