https://ria.ru/20250318/dmitriev-2005706443.html

Дмитриев рассказал о проблемах для возвращения компаний из США в Россию

Дмитриев рассказал о проблемах для возвращения компаний из США в Россию - РИА Новости, 18.03.2025

Дмитриев рассказал о проблемах для возвращения компаний из США в Россию

Американские компании хотят вернуться на российский рынок, но многие ниши уже заняты; на этом фоне есть перспективы возвращения путем создания совместных... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T14:09:00+03:00

2025-03-18T14:09:00+03:00

2025-03-18T15:01:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Американские компании хотят вернуться на российский рынок, но многие ниши уже заняты; на этом фоне есть перспективы возвращения путем создания совместных предприятий с российскими компаниями, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.В кулуарах съезда РСПП он напомнил, что, по оценкам РФПИ, потери американских компаний из-за ухода с рынка России оцениваются в 300 миллиардов долларов."Многие из них хотят вернуться на российский рынок, но безусловно, это уже будет сделать сложно. Многие ниши заняты нашими компаниями", - сказал Дмитриев."Мы считаем, что многие из американских компаний, которые будут возвращаться, они смогут вернуться, только создавая совместные предприятия с российскими компаниями, и с теми компаниями, которые уже показали свою успешность", - добавил он.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

https://ria.ru/20250318/usa-2005711896.html

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российский фонд прямых инвестиций, россия, экономика, кирилл дмитриев, технологии, российский союз промышленников и предпринимателей, в мире