https://ria.ru/20250318/covid-2005663995.html

В Москве за неделю госпитализировали 39 человек с COVID-19

В Москве за неделю госпитализировали 39 человек с COVID-19 - РИА Новости, 18.03.2025

В Москве за неделю госпитализировали 39 человек с COVID-19

С 10 по 16 марта в Москве выявлено 725 случаев COVID-19, умерли четыре человека, говорится в еженедельной сводке федерального штаба по коронавирусу. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T11:16:00+03:00

2025-03-18T11:16:00+03:00

2025-03-18T11:16:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. С 10 по 16 марта в Москве выявлено 725 случаев COVID-19, умерли четыре человека, говорится в еженедельной сводке федерального штаба по коронавирусу. "Выявлено случаев за неделю – 725, госпитализированы 39 человек, выздоровели 816 человек, умерли четыре человека", - говорится в сводке по столице.

https://ria.ru/20250226/koronavirus-2001628751.html

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии