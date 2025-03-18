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Чемезов рассказал о планах по производству самолетов в России

Чемезов рассказал о планах по производству самолетов в России - РИА Новости, 18.03.2025

Чемезов рассказал о планах по производству самолетов в России

России потребуется произвести минимум 200 самолетов до 2030 года, чтобы заменить выбывающие старые иностранные борты, сообщил генеральный директор "Ростеха"... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T12:50:00+03:00

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россия

сергей чемезов

российский союз промышленников и предпринимателей

ростех

экономика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. России потребуется произвести минимум 200 самолетов до 2030 года, чтобы заменить выбывающие старые иностранные борты, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов в кулуарах ежегодного съезда РСПП."Я думаю, порядка 200 минимум требуется произвести самолетов для того, чтобы заменить те устаревающие иностранные лайнеры, которые сейчас эксплуатируются авиакомпаниями. Возможно, их потребуется больше", - сообщил Чемезов.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

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россия, сергей чемезов, российский союз промышленников и предпринимателей, ростех, экономика