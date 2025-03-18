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Чемезов рассказал о планах по производству самолетов в России - РИА Новости, 18.03.2025
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12:50 18.03.2025 (обновлено: 12:58 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/chemezov-2005687717.html
Чемезов рассказал о планах по производству самолетов в России
Чемезов рассказал о планах по производству самолетов в России - РИА Новости, 18.03.2025
Чемезов рассказал о планах по производству самолетов в России
России потребуется произвести минимум 200 самолетов до 2030 года, чтобы заменить выбывающие старые иностранные борты, сообщил генеральный директор "Ростеха"... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:50:00+03:00
2025-03-18T12:58:00+03:00
россия
сергей чемезов
российский союз промышленников и предпринимателей
ростех
экономика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. России потребуется произвести минимум 200 самолетов до 2030 года, чтобы заменить выбывающие старые иностранные борты, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов в кулуарах ежегодного съезда РСПП."Я думаю, порядка 200 минимум требуется произвести самолетов для того, чтобы заменить те устаревающие иностранные лайнеры, которые сейчас эксплуатируются авиакомпаниями. Возможно, их потребуется больше", - сообщил Чемезов.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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россия, сергей чемезов, российский союз промышленников и предпринимателей, ростех, экономика
Россия, Сергей Чемезов, Российский союз промышленников и предпринимателей, Ростех, Экономика
Чемезов рассказал о планах по производству самолетов в России

Чемезов: России потребуется произвести минимум 200 самолетов до 2030 года

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100" . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. России потребуется произвести минимум 200 самолетов до 2030 года, чтобы заменить выбывающие старые иностранные борты, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов в кулуарах ежегодного съезда РСПП.
"Я думаю, порядка 200 минимум требуется произвести самолетов для того, чтобы заменить те устаревающие иностранные лайнеры, которые сейчас эксплуатируются авиакомпаниями. Возможно, их потребуется больше", - сообщил Чемезов.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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