https://ria.ru/20250318/burjatija-2005615275.html
В Бурятии нашли тела пропавших год назад жителей республики
В Бурятии нашли тела пропавших год назад жителей республики - РИА Новости, 18.03.2025
В Бурятии нашли тела пропавших год назад жителей республики
Следователи Бурятии обнаружили тела мужчины и женщины, пропавших год назад, в гаражном массиве, по данным полиции, это предположительно финалистка конкурса... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T02:39:00+03:00
2025-03-18T02:39:00+03:00
2025-03-18T02:39:00+03:00
происшествия
улан-удэ
республика бурятия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 мар – РИА Новости. Следователи Бурятии обнаружили тела мужчины и женщины, пропавших год назад, в гаражном массиве, по данным полиции, это предположительно финалистка конкурса красоты Сэсэг Буинова и Стас Норбоев, сообщает пресс-службы СУСК и МВД республики. Тридцатилетняя Сэсэг Буинова и 26-летний Станислав Норбоев пропали в Улан-Удэ 11 апреля 2024 года. В тот вечер на площадке перед магазином на улице Бабушкина Норбоев сел в салон автомобиля Буиновой, после чего они вместе уехали в неизвестном направлении в сторону 100-х кварталов. Через некоторое время в правоохранительные органы поступили заявления об их безвестном исчезновении. Было возбуждено уголовное дело. Позже в разных местах Улан-Удэ и пригороде находили их личные вещи, а также ее автомобиль. Следователи и криминалисты осмотрели видеозаписи с сотни придорожных видеокамер наблюдения, десятки зданий и сооружений. В ходе отработки маршрута движения автомобилей потерпевшей и подозреваемого лица установлен гаражный массив в посёлке Аэропорт города Улан-Удэ, где, по версии следствия, могли быть сокрыты тела мужчины и женщины. Сотрудники осмотрели около 500 гаражных комплексов. "Семнадцатого марта 2025 года, после наступления оттепели и схода верхнего слоя снежного покрова, следователями управления и оперативными сотрудниками в ходе повторного осмотра гаражного массива в заброшенном пустующем гараже были обнаружены два трупа. Предварительно, это тела без вести пропавших год назад мужчины и женщины. Тела находились на глубине около 2 метров в досмотровой яме под слоем льда, мусора и песка", - говорится в сообщении. Следователи и криминалисты детально осмотрели место происшествия, изъяли необходимые для исследования предметы и образцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причины смерти потерпевших. "Предположительно, это тела пропавших год назад Сэсэг Буиновой и Стаса Норбоева. Точно установить их личности поможет генетическая экспертиза, которая будет проведена в Экспертно-криминалистическом центре регионального МВД", - добавили в МВД. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20250306/vladivostok-2003337131.html
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улан-удэ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, улан-удэ, республика бурятия
Происшествия, Улан-Удэ, Республика Бурятия
В Бурятии нашли тела пропавших год назад жителей республики
В Бурятии в гаражном массиве нашли тела мужчины и женщины, пропавших год назад
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 мар – РИА Новости. Следователи Бурятии обнаружили тела мужчины и женщины, пропавших год назад, в гаражном массиве, по данным полиции, это предположительно финалистка конкурса красоты Сэсэг Буинова и Стас Норбоев, сообщает пресс-службы СУСК и МВД республики.
Тридцатилетняя Сэсэг Буинова и 26-летний Станислав Норбоев пропали в Улан-Удэ
11 апреля 2024 года. В тот вечер на площадке перед магазином на улице Бабушкина Норбоев сел в салон автомобиля Буиновой, после чего они вместе уехали в неизвестном направлении в сторону 100-х кварталов. Через некоторое время в правоохранительные органы поступили заявления об их безвестном исчезновении. Было возбуждено уголовное дело. Позже в разных местах Улан-Удэ и пригороде находили их личные вещи, а также ее автомобиль.
Следователи и криминалисты осмотрели видеозаписи с сотни придорожных видеокамер наблюдения, десятки зданий и сооружений. В ходе отработки маршрута движения автомобилей потерпевшей и подозреваемого лица установлен гаражный массив в посёлке Аэропорт города Улан-Удэ, где, по версии следствия, могли быть сокрыты тела мужчины и женщины. Сотрудники осмотрели около 500 гаражных комплексов.
«
"Семнадцатого марта 2025 года, после наступления оттепели и схода верхнего слоя снежного покрова, следователями управления и оперативными сотрудниками в ходе повторного осмотра гаражного массива в заброшенном пустующем гараже были обнаружены два трупа. Предварительно, это тела без вести пропавших год назад мужчины и женщины. Тела находились на глубине около 2 метров в досмотровой яме под слоем льда, мусора и песка", - говорится в сообщении.
Следователи и криминалисты детально осмотрели место происшествия, изъяли необходимые для исследования предметы и образцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причины смерти потерпевших.
"Предположительно, это тела пропавших год назад Сэсэг Буиновой и Стаса Норбоева. Точно установить их личности поможет генетическая экспертиза, которая будет проведена в Экспертно-криминалистическом центре регионального МВД", - добавили в МВД.
Расследование продолжается.