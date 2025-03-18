https://ria.ru/20250318/burjatija-2005615275.html

В Бурятии нашли тела пропавших год назад жителей республики

В Бурятии нашли тела пропавших год назад жителей республики - РИА Новости, 18.03.2025

В Бурятии нашли тела пропавших год назад жителей республики

Следователи Бурятии обнаружили тела мужчины и женщины, пропавших год назад, в гаражном массиве, по данным полиции, это предположительно финалистка конкурса... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T02:39:00+03:00

2025-03-18T02:39:00+03:00

2025-03-18T02:39:00+03:00

происшествия

улан-удэ

республика бурятия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 мар – РИА Новости. Следователи Бурятии обнаружили тела мужчины и женщины, пропавших год назад, в гаражном массиве, по данным полиции, это предположительно финалистка конкурса красоты Сэсэг Буинова и Стас Норбоев, сообщает пресс-службы СУСК и МВД республики. Тридцатилетняя Сэсэг Буинова и 26-летний Станислав Норбоев пропали в Улан-Удэ 11 апреля 2024 года. В тот вечер на площадке перед магазином на улице Бабушкина Норбоев сел в салон автомобиля Буиновой, после чего они вместе уехали в неизвестном направлении в сторону 100-х кварталов. Через некоторое время в правоохранительные органы поступили заявления об их безвестном исчезновении. Было возбуждено уголовное дело. Позже в разных местах Улан-Удэ и пригороде находили их личные вещи, а также ее автомобиль. Следователи и криминалисты осмотрели видеозаписи с сотни придорожных видеокамер наблюдения, десятки зданий и сооружений. В ходе отработки маршрута движения автомобилей потерпевшей и подозреваемого лица установлен гаражный массив в посёлке Аэропорт города Улан-Удэ, где, по версии следствия, могли быть сокрыты тела мужчины и женщины. Сотрудники осмотрели около 500 гаражных комплексов. "Семнадцатого марта 2025 года, после наступления оттепели и схода верхнего слоя снежного покрова, следователями управления и оперативными сотрудниками в ходе повторного осмотра гаражного массива в заброшенном пустующем гараже были обнаружены два трупа. Предварительно, это тела без вести пропавших год назад мужчины и женщины. Тела находились на глубине около 2 метров в досмотровой яме под слоем льда, мусора и песка", - говорится в сообщении. Следователи и криминалисты детально осмотрели место происшествия, изъяли необходимые для исследования предметы и образцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причины смерти потерпевших. "Предположительно, это тела пропавших год назад Сэсэг Буиновой и Стаса Норбоева. Точно установить их личности поможет генетическая экспертиза, которая будет проведена в Экспертно-криминалистическом центре регионального МВД", - добавили в МВД. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20250306/vladivostok-2003337131.html

https://ria.ru/20250307/zaderzhali-2003572202.html

улан-удэ

республика бурятия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, улан-удэ, республика бурятия