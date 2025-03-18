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Боец "Орлана" погиб в результате обстрела Белгородской области - РИА Новости, 18.03.2025
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18:54 18.03.2025 (обновлено: 19:20 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/boets-2005810996.html
Боец "Орлана" погиб в результате обстрела Белгородской области
Боец "Орлана" погиб в результате обстрела Белгородской области - РИА Новости, 18.03.2025
Боец "Орлана" погиб в результате обстрела Белгородской области
Боец подразделения "Орлан" погиб при украинском обстреле поселка Красная Яруга в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T18:54:00+03:00
2025-03-18T19:20:00+03:00
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
сумская область
украина
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БЕЛГОРОД, 18 мар — РИА Новости. Боец подразделения "Орлан" погиб при украинском обстреле поселка Красная Яруга в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.&quot;Поселок Красная Яруга подвергся обстрелу со стороны ВСУ. При исполнении боевых задач погиб боец подразделения &quot;Орлан&quot;. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. От лица всех жителей Белгородской области и от себя лично выражаю самые искренние слова соболезнования его родным и близким&quot;, — написал он.Губернатор добавил, что в поселке от прилета боеприпаса загорелся автобус, пожарные расчеты ликвидировали возгорание. Также повреждения получил стоящий рядом социальный объект.Краснояружский район граничит с Сумской областью Украины. В Белгородской области действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250318/gladkov-2005634096.html
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, сумская область, украина
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Сумская область, Украина
Боец "Орлана" погиб в результате обстрела Белгородской области

Боец подразделения "Орлан" погиб в результате обстрела Белгородской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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БЕЛГОРОД, 18 мар — РИА Новости. Боец подразделения "Орлан" погиб при украинском обстреле поселка Красная Яруга в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"Поселок Красная Яруга подвергся обстрелу со стороны ВСУ. При исполнении боевых задач погиб боец подразделения "Орлан". От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. От лица всех жителей Белгородской области и от себя лично выражаю самые искренние слова соболезнования его родным и близким", — написал он.

Губернатор добавил, что в поселке от прилета боеприпаса загорелся автобус, пожарные расчеты ликвидировали возгорание. Также повреждения получил стоящий рядом социальный объект.
Краснояружский район граничит с Сумской областью Украины. В Белгородской области действует режим контртеррористической операции.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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ПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковСумская областьУкраина
 
 
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