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Шохин рассказал, о чем Путин договорился на встрече с бизнесом - РИА Новости, 18.03.2025
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17:40 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/biznes-2005781483.html
Шохин рассказал, о чем Путин договорился на встрече с бизнесом
Шохин рассказал, о чем Путин договорился на встрече с бизнесом - РИА Новости, 18.03.2025
Шохин рассказал, о чем Путин договорился на встрече с бизнесом
Бизнес на закрытой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным договорился через месяц подготовить проект поручений правительству, обсудили в том числе порядок... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T17:40:00+03:00
2025-03-18T17:40:00+03:00
экономика
россия
александр шохин
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Бизнес на закрытой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным договорился через месяц подготовить проект поручений правительству, обсудили в том числе порядок возврата иностранных компаний, сообщил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Договорились о том, что с членами правительства мы продолжим обсуждение, и более того - через некоторое время, максимум через месяц, мы переварим все предложения, которые прозвучали на съезде, и подготовим проект поручений президента правительству. Я считаю, что это очень хороший результат, он касается в том числе и тех вопросов, которые президент в своем выступлении затронул... Это и прежде всего защита прав добросовестных приобретателей, это и порядок возвращения иностранных компаний, которые уже из России уходили, из тех критериев, которые были названы президентом", - сказал Шохин в кулуарах съезда РСПП. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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экономика, россия, александр шохин, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Александр Шохин, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Шохин рассказал, о чем Путин договорился на встрече с бизнесом

Шохин: бизнес после встречи с Путиным подготовит проект поручений правительству

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на XXXIV Съезде РСПП
Президент РФ Владимир Путин и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на XXXIV Съезде РСПП - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на XXXIV Съезде РСПП
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Бизнес на закрытой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным договорился через месяц подготовить проект поручений правительству, обсудили в том числе порядок возврата иностранных компаний, сообщил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Договорились о том, что с членами правительства мы продолжим обсуждение, и более того - через некоторое время, максимум через месяц, мы переварим все предложения, которые прозвучали на съезде, и подготовим проект поручений президента правительству. Я считаю, что это очень хороший результат, он касается в том числе и тех вопросов, которые президент в своем выступлении затронул... Это и прежде всего защита прав добросовестных приобретателей, это и порядок возвращения иностранных компаний, которые уже из России уходили, из тех критериев, которые были названы президентом", - сказал Шохин в кулуарах съезда РСПП.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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ЭкономикаРоссияАлександр ШохинВладимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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