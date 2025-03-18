Шохин рассказал, о чем Путин договорился на встрече с бизнесом
Шохин: бизнес после встречи с Путиным подготовит проект поручений правительству
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на XXXIV Съезде РСПП
Президент РФ Владимир Путин и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на XXXIV Съезде РСПП
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Бизнес на закрытой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным договорился через месяц подготовить проект поручений правительству, обсудили в том числе порядок возврата иностранных компаний, сообщил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Договорились о том, что с членами правительства мы продолжим обсуждение, и более того - через некоторое время, максимум через месяц, мы переварим все предложения, которые прозвучали на съезде, и подготовим проект поручений президента правительству. Я считаю, что это очень хороший результат, он касается в том числе и тех вопросов, которые президент в своем выступлении затронул... Это и прежде всего защита прав добросовестных приобретателей, это и порядок возвращения иностранных компаний, которые уже из России уходили, из тех критериев, которые были названы президентом", - сказал Шохин в кулуарах съезда РСПП.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.