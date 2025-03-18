https://ria.ru/20250318/biznes-2005781483.html

Шохин рассказал, о чем Путин договорился на встрече с бизнесом

Шохин рассказал, о чем Путин договорился на встрече с бизнесом - РИА Новости, 18.03.2025

Шохин рассказал, о чем Путин договорился на встрече с бизнесом

Бизнес на закрытой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным договорился через месяц подготовить проект поручений правительству, обсудили в том числе порядок... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T17:40:00+03:00

2025-03-18T17:40:00+03:00

2025-03-18T17:40:00+03:00

экономика

россия

александр шохин

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Бизнес на закрытой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным договорился через месяц подготовить проект поручений правительству, обсудили в том числе порядок возврата иностранных компаний, сообщил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Договорились о том, что с членами правительства мы продолжим обсуждение, и более того - через некоторое время, максимум через месяц, мы переварим все предложения, которые прозвучали на съезде, и подготовим проект поручений президента правительству. Я считаю, что это очень хороший результат, он касается в том числе и тех вопросов, которые президент в своем выступлении затронул... Это и прежде всего защита прав добросовестных приобретателей, это и порядок возвращения иностранных компаний, которые уже из России уходили, из тех критериев, которые были названы президентом", - сказал Шохин в кулуарах съезда РСПП. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, александр шохин, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей