Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев рассказал о желании европейского бизнеса работать с Россией - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 18.03.2025 (обновлено: 15:44 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/biznes-2005735349.html
Дмитриев рассказал о желании европейского бизнеса работать с Россией
Дмитриев рассказал о желании европейского бизнеса работать с Россией - РИА Новости, 18.03.2025
Дмитриев рассказал о желании европейского бизнеса работать с Россией
Европейский бизнес верит в Россию, контакты и перспективы есть, но пока мешают политические сложности, заявил РИА Новости глава Российского фонда прямых... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:42:00+03:00
2025-03-18T15:44:00+03:00
экономика
россия
европа
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799585390_0:47:2956:1710_1920x0_80_0_0_77027d6a2465535de29e4093fd8ffafd.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Европейский бизнес верит в Россию, контакты и перспективы есть, но пока мешают политические сложности, заявил РИА Новости глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Да, мы ведем контакты с европейцами, в том числе с коллегами из Евросоюза. Мы видим там много политических сложностей для возобновления контактов, но мы видим, что европейский бизнес верит в Россию, хочет сотрудничать с Россией и видит в этом сотрудничестве большие перспективы. Поэтому мы считаем, что с Европой получится наладить хороший диалог", - сказал Дмитриев.
https://ria.ru/20250302/belorussija-2002538966.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799585390_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_15d2667223f5394af9eea7079eeaf126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, европа, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Россия, Европа, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев рассказал о желании европейского бизнеса работать с Россией

Глава РФПИ Дмитриев: европейский бизнес верит в Россию, но пока мешает политика

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Европейский бизнес верит в Россию, контакты и перспективы есть, но пока мешают политические сложности, заявил РИА Новости глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Да, мы ведем контакты с европейцами, в том числе с коллегами из Евросоюза. Мы видим там много политических сложностей для возобновления контактов, но мы видим, что европейский бизнес верит в Россию, хочет сотрудничать с Россией и видит в этом сотрудничестве большие перспективы. Поэтому мы считаем, что с Европой получится наладить хороший диалог", - сказал Дмитриев.
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Италия вошла в тройку торговых партнеров России в Европе
2 марта, 09:04
 
ЭкономикаРоссияЕвропаКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала