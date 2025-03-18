https://ria.ru/20250318/biznes-2005735349.html

Дмитриев рассказал о желании европейского бизнеса работать с Россией

Дмитриев рассказал о желании европейского бизнеса работать с Россией - РИА Новости, 18.03.2025

Дмитриев рассказал о желании европейского бизнеса работать с Россией

Европейский бизнес верит в Россию, контакты и перспективы есть, но пока мешают политические сложности, заявил РИА Новости глава Российского фонда прямых... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:42:00+03:00

2025-03-18T15:42:00+03:00

2025-03-18T15:44:00+03:00

экономика

россия

европа

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Европейский бизнес верит в Россию, контакты и перспективы есть, но пока мешают политические сложности, заявил РИА Новости глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Да, мы ведем контакты с европейцами, в том числе с коллегами из Евросоюза. Мы видим там много политических сложностей для возобновления контактов, но мы видим, что европейский бизнес верит в Россию, хочет сотрудничать с Россией и видит в этом сотрудничестве большие перспективы. Поэтому мы считаем, что с Европой получится наладить хороший диалог", - сказал Дмитриев.

https://ria.ru/20250302/belorussija-2002538966.html

россия

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2025

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экономика, россия, европа, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций