https://ria.ru/20250318/biryukov-2005641210.html

Бирюков: освещение и подсветку в Москве перевели на летний режим работы

Бирюков: освещение и подсветку в Москве перевели на летний режим работы - РИА Новости, 18.03.2025

Бирюков: освещение и подсветку в Москве перевели на летний режим работы

Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в столице перевели на летний режим работы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T09:49:00+03:00

2025-03-18T09:49:00+03:00

2025-03-18T09:49:00+03:00

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в столице перевели на летний режим работы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Световой день увеличивается, поэтому внесли необходимые изменения в график работы городского наружного освещения. Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку зданий перевели на летний режим работы, теперь их включают позже, а выключают раньше", - рассказал Бирюков. Заммэра отметил, что диспетчеры Центра управления сетями АО "ОЭК" руководствуются уровнем фактической освещенности и графиком включения и выключения наружного освещения и подсветки. "Специальные датчики в режиме реального времени показывают уровень фактической освещенности в городе. Когда она достигает определенной отметки, поступает соответствующий сигнал. В некоторых случаях, например, в пасмурный день, диспетчер может отступить от графика и включить освещение раньше", - добавил Бирюков. По его словам, архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь - административные здания, в час ночи - вестибюли станций метро и в три часа ночи - мосты в центральной части города. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние 13 лет уровень освещенности столицы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности Москву освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается, благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.

https://ria.ru/20250317/moskva-2005504384.html

https://ria.ru/20250315/moskva-2005188153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы