Рейтинг@Mail.ru
Бирюков: освещение и подсветку в Москве перевели на летний режим работы - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:49 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/biryukov-2005641210.html
Бирюков: освещение и подсветку в Москве перевели на летний режим работы
Бирюков: освещение и подсветку в Москве перевели на летний режим работы - РИА Новости, 18.03.2025
Бирюков: освещение и подсветку в Москве перевели на летний режим работы
Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в столице перевели на летний режим работы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T09:49:00+03:00
2025-03-18T09:49:00+03:00
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809665670_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e03fd41d151ae3334d02dccb3f7cb6ba.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в столице перевели на летний режим работы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Световой день увеличивается, поэтому внесли необходимые изменения в график работы городского наружного освещения. Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку зданий перевели на летний режим работы, теперь их включают позже, а выключают раньше", - рассказал Бирюков. Заммэра отметил, что диспетчеры Центра управления сетями АО "ОЭК" руководствуются уровнем фактической освещенности и графиком включения и выключения наружного освещения и подсветки. "Специальные датчики в режиме реального времени показывают уровень фактической освещенности в городе. Когда она достигает определенной отметки, поступает соответствующий сигнал. В некоторых случаях, например, в пасмурный день, диспетчер может отступить от графика и включить освещение раньше", - добавил Бирюков. По его словам, архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь - административные здания, в час ночи - вестибюли станций метро и в три часа ночи - мосты в центральной части города. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние 13 лет уровень освещенности столицы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности Москву освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается, благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.
https://ria.ru/20250317/moskva-2005504384.html
https://ria.ru/20250315/moskva-2005188153.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809665670_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_24d3d3d8a86abc85e3b016efb4c407a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Бирюков: освещение и подсветку в Москве перевели на летний режим работы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Пушкинский (на первом плане) и Крымский мосты в Москве
Вид на Пушкинский (на первом плане) и Крымский мосты в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вид на Пушкинский (на первом плане) и Крымский мосты в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в столице перевели на летний режим работы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Световой день увеличивается, поэтому внесли необходимые изменения в график работы городского наружного освещения. Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку зданий перевели на летний режим работы, теперь их включают позже, а выключают раньше", - рассказал Бирюков.
Трамваи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Новая трамвайная линия соединит Комсомольскую площадь и "Чистые пруды"
17 марта, 14:56
Заммэра отметил, что диспетчеры Центра управления сетями АО "ОЭК" руководствуются уровнем фактической освещенности и графиком включения и выключения наружного освещения и подсветки.
"Специальные датчики в режиме реального времени показывают уровень фактической освещенности в городе. Когда она достигает определенной отметки, поступает соответствующий сигнал. В некоторых случаях, например, в пасмурный день, диспетчер может отступить от графика и включить освещение раньше", - добавил Бирюков.
Стартовали работы по промывке фасадов зданий в Москве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Бирюков: работы по промывке фасадов зданий стартовали в Москве
15 марта, 14:25
По его словам, архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь - административные здания, в час ночи - вестибюли станций метро и в три часа ночи - мосты в центральной части города.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние 13 лет уровень освещенности столицы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности Москву освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается, благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.
 
МоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала