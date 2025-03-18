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Трамп поручил переосмыслить санкции США - РИА Новости, 18.03.2025
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18:37 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/bessent-2005807205.html
Трамп поручил переосмыслить санкции США
Трамп поручил переосмыслить санкции США - РИА Новости, 18.03.2025
Трамп поручил переосмыслить санкции США
Президент США Дональд Трамп отдал поручение переосмыслить режим санкций со стороны Вашингтона, которые угрожали статусу доллара как резервной валюты, заявил во... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T18:37:00+03:00
2025-03-18T18:37:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отдал поручение переосмыслить режим санкций со стороны Вашингтона, которые угрожали статусу доллара как резервной валюты, заявил во вторник глава американского минфина Скотт Бессент. "Президент Трамп дал мне инструкции переосмыслить санкционный режим. Долгое время у нас имелись, как я их называю, ленивые санкции… которые угрожали статусу доллара как резервной валюты", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Бессент подчеркнул, что действующие американские санкции заставляли людей отказываться от доллара. По словам американского министра, Вашингтон намерен перейти к максимальному воздействию вводимых им рестрикций. "При новом санкционном режиме мы приходим и наносим им сильный удар, мы бьем их быстро и тяжело", - указал Бессент. Он отметил, что подобным образом США действуют по отношению к Ирану, называя свой подход "операцией максимального давления".
https://ria.ru/20250318/sanktsii-2005752336.html
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в мире, сша, иран, дональд трамп, скотт бессент
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Скотт Бессент
Трамп поручил переосмыслить санкции США

Бессент: Трамп поручил переосмыслить санкции США, которые угрожали доллару

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отдал поручение переосмыслить режим санкций со стороны Вашингтона, которые угрожали статусу доллара как резервной валюты, заявил во вторник глава американского минфина Скотт Бессент.
"Президент Трамп дал мне инструкции переосмыслить санкционный режим. Долгое время у нас имелись, как я их называю, ленивые санкции… которые угрожали статусу доллара как резервной валюты", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
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Бессент подчеркнул, что действующие американские санкции заставляли людей отказываться от доллара.
По словам американского министра, Вашингтон намерен перейти к максимальному воздействию вводимых им рестрикций.
"При новом санкционном режиме мы приходим и наносим им сильный удар, мы бьем их быстро и тяжело", - указал Бессент.
Он отметил, что подобным образом США действуют по отношению к Ирану, называя свой подход "операцией максимального давления".
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В миреСШАИранДональд ТрампСкотт Бессент
 
 
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