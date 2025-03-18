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Трамп поручил переосмыслить санкции США

Трамп поручил переосмыслить санкции США - РИА Новости, 18.03.2025

Трамп поручил переосмыслить санкции США

Президент США Дональд Трамп отдал поручение переосмыслить режим санкций со стороны Вашингтона, которые угрожали статусу доллара как резервной валюты, заявил во... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T18:37:00+03:00

2025-03-18T18:37:00+03:00

2025-03-18T18:37:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отдал поручение переосмыслить режим санкций со стороны Вашингтона, которые угрожали статусу доллара как резервной валюты, заявил во вторник глава американского минфина Скотт Бессент. "Президент Трамп дал мне инструкции переосмыслить санкционный режим. Долгое время у нас имелись, как я их называю, ленивые санкции… которые угрожали статусу доллара как резервной валюты", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Бессент подчеркнул, что действующие американские санкции заставляли людей отказываться от доллара. По словам американского министра, Вашингтон намерен перейти к максимальному воздействию вводимых им рестрикций. "При новом санкционном режиме мы приходим и наносим им сильный удар, мы бьем их быстро и тяжело", - указал Бессент. Он отметил, что подобным образом США действуют по отношению к Ирану, называя свой подход "операцией максимального давления".

https://ria.ru/20250318/sanktsii-2005752336.html

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в мире, сша, иран, дональд трамп, скотт бессент