https://ria.ru/20250318/belgorod-2005611639.html
В Белгороде при атаке БПЛА пострадал один человек
В Белгороде при атаке БПЛА пострадал один человек - РИА Новости, 18.03.2025
В Белгороде при атаке БПЛА пострадал один человек
По уточненной информации, в Белгороде в результате атак дронов ВСУ пострадал один человек, у 18-летнего парня травматическая ампутация правой руки на уровне... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T01:04:00+03:00
2025-03-18T01:04:00+03:00
2025-03-18T01:04:00+03:00
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. По уточненной информации, в Белгороде в результате атак дронов ВСУ пострадал один человек, у 18-летнего парня травматическая ампутация правой руки на уровне предплечья, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ранее губернатор рассказал, что система ПВО уничтожает украинские беспилотники над Белгородом и Белгородским районом. Он информировал, что в Белгороде в результате падения обломков ранены двое мужчин: у одного травматическая ампутация кисти, у второго - ампутация предплечья. "Уточненная информация о последствиях отражения атаки БПЛА над Белгородом и Белгородским районом. По поступившей обновленной информации от медицины катастроф, в Белгороде один пострадавший. У 18-летнего мужчины минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой руки на уровне предплечья", - написал Гладков. Он добавил, что в настоящее время медики проводят ему операцию, после чего он будет госпитализирован в отделение реанимации. Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое, отметил губернатор. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на всей территории Белгородской области в понедельник в 22.27 мск понедельника.
https://ria.ru/20250318/belgorod-2005608072.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгород, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгороде при атаке БПЛА пострадал один человек
Гладков уточнил, что в Белгороде при атаке дронов ВСУ пострадал один человек