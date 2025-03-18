https://ria.ru/20250318/belgorod-2005608072.html

В Белгороде из-за падения обломков БПЛА поврежден торговый центр

В Белгороде из-за падения обломков БПЛА поврежден торговый центр - РИА Новости, 18.03.2025

В Белгороде из-за падения обломков БПЛА поврежден торговый центр

Торговый центр в районе Харьковской горы в Белгороде поврежден при падении обломков сбитых украинских дронов, серьезных разрушений нет, сообщил мэр города... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T00:15:00+03:00

2025-03-18T00:15:00+03:00

2025-03-18T00:19:00+03:00

белгород

валентин демидов

вячеслав гладков

белгородский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919229647_0:133:3172:1917_1920x0_80_0_0_38502c0392399b0805af9875ff8b8e9f.jpg

БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Торговый центр в районе Харьковской горы в Белгороде поврежден при падении обломков сбитых украинских дронов, серьезных разрушений нет, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.Ранее губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что система ПВО уничтожает украинские беспилотники над Белгородом и Белгородским районом. В Белгороде в результате падения обломков ранены двое мужчин: у одного травматическая ампутация кисти, у второго — ампутация предплечья. Пострадавшие госпитализированы."В результате падения обломков поврежден торговый центр на Харгоре. Есть пострадавшие - им оказывают помощь врачи. На месте работают все оперативные службы. Выехал на место ЧП. Серьезных разрушений нет. Произошло возгорание деревьев у ТЦ", - написал Демидов.Он подчеркнул, что информация по последствиям атаки уточняется. Глава города обратился к жителям с просьбой не подходить к окнам и находиться в безопасном месте, пока действует угроза атаки БПЛА.

https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгород, валентин демидов, вячеслав гладков, белгородский район