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В Белгороде из-за падения обломков БПЛА поврежден торговый центр - РИА Новости, 18.03.2025
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00:15 18.03.2025 (обновлено: 00:19 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/belgorod-2005608072.html
В Белгороде из-за падения обломков БПЛА поврежден торговый центр
В Белгороде из-за падения обломков БПЛА поврежден торговый центр - РИА Новости, 18.03.2025
В Белгороде из-за падения обломков БПЛА поврежден торговый центр
Торговый центр в районе Харьковской горы в Белгороде поврежден при падении обломков сбитых украинских дронов, серьезных разрушений нет, сообщил мэр города... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T00:15:00+03:00
2025-03-18T00:19:00+03:00
белгород
валентин демидов
вячеслав гладков
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Торговый центр в районе Харьковской горы в Белгороде поврежден при падении обломков сбитых украинских дронов, серьезных разрушений нет, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.Ранее губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что система ПВО уничтожает украинские беспилотники над Белгородом и Белгородским районом. В Белгороде в результате падения обломков ранены двое мужчин: у одного травматическая ампутация кисти, у второго — ампутация предплечья. Пострадавшие госпитализированы."В результате падения обломков поврежден торговый центр на Харгоре. Есть пострадавшие - им оказывают помощь врачи. На месте работают все оперативные службы. Выехал на место ЧП. Серьезных разрушений нет. Произошло возгорание деревьев у ТЦ", - написал Демидов.Он подчеркнул, что информация по последствиям атаки уточняется. Глава города обратился к жителям с просьбой не подходить к окнам и находиться в безопасном месте, пока действует угроза атаки БПЛА.
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белгород, валентин демидов, вячеслав гладков, белгородский район
Белгород, Валентин Демидов, Вячеслав Гладков, Белгородский район
В Белгороде из-за падения обломков БПЛА поврежден торговый центр

Мэр Белгорода Демидов: из-за падения обломков БПЛА поврежден торговый центр

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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Торговый центр в районе Харьковской горы в Белгороде поврежден при падении обломков сбитых украинских дронов, серьезных разрушений нет, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что система ПВО уничтожает украинские беспилотники над Белгородом и Белгородским районом. В Белгороде в результате падения обломков ранены двое мужчин: у одного травматическая ампутация кисти, у второго — ампутация предплечья. Пострадавшие госпитализированы.
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"В результате падения обломков поврежден торговый центр на Харгоре. Есть пострадавшие - им оказывают помощь врачи. На месте работают все оперативные службы. Выехал на место ЧП. Серьезных разрушений нет. Произошло возгорание деревьев у ТЦ", - написал Демидов.
Он подчеркнул, что информация по последствиям атаки уточняется. Глава города обратился к жителям с просьбой не подходить к окнам и находиться в безопасном месте, пока действует угроза атаки БПЛА.
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БелгородВалентин ДемидовВячеслав ГладковБелгородский район
 
 
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