https://ria.ru/20250318/bastrykin-2005749778.html
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела мужчины, истязавшего сына
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела мужчины, истязавшего сына - РИА Новости, 18.03.2025
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела мужчины, истязавшего сына
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела жителя Республики Алтай, истязавшего полуторогодовалого сына своей сожительницы, тушившего РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T16:19:00+03:00
2025-03-18T16:19:00+03:00
2025-03-18T16:22:00+03:00
происшествия
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БАРНАУЛ, 18 мар – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела жителя Республики Алтай, истязавшего полуторогодовалого сына своей сожительницы, тушившего об него сигареты и отрезавшего малышу часть уха. "Следственными органами СК России по Республике Алтай по сообщению о причинении физических и психических страданий полуторагодовалому местному жителю сожителем матери ребенка возбуждено уголовное дело об истязании (ст. 117 УК РФ). Глава ведомства А.И. Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Республике Алтай К.Б. Мальцеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении информационного центра СК РФ. В СУСК по региону отмечают, что дело возбуждено в отношении жителя села Сейка Чойского района. По предварительным данным, пьяный мужчина, которому полуторагодовалый сын сожительницы мешал уснуть, несколько часов наносил мальчику удары руками по голове и туловищу, тушил о его ногу сигареты, а также отрезал ножом часть уха. Ребенок госпитализирован. Подозреваемый дал признательные показания, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в истязании несовершеннолетнего. Следователи инициировали изъятие мальчика из семьи и оказание ему мер социальной поддержки и психологической реабилитации.
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происшествия, россия, республика алтай, чойский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Алтай, Чойский район, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела мужчины, истязавшего сына
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об истязании ребенка на Алтае
БАРНАУЛ, 18 мар – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела жителя Республики Алтай, истязавшего полуторогодовалого сына своей сожительницы, тушившего об него сигареты и отрезавшего малышу часть уха.
"Следственными органами СК России по Республике Алтай по сообщению о причинении физических и психических страданий полуторагодовалому местному жителю сожителем матери ребенка возбуждено уголовное дело об истязании (ст. 117 УК РФ). Глава ведомства А.И. Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Республике Алтай К.Б. Мальцеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении информационного центра СК РФ.
В СУСК по региону отмечают, что дело возбуждено в отношении жителя села Сейка Чойского района. По предварительным данным, пьяный мужчина, которому полуторагодовалый сын сожительницы мешал уснуть, несколько часов наносил мальчику удары руками по голове и туловищу, тушил о его ногу сигареты, а также отрезал ножом часть уха. Ребенок госпитализирован. Подозреваемый дал признательные показания, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в истязании несовершеннолетнего.
Следователи инициировали изъятие мальчика из семьи и оказание ему мер социальной поддержки и психологической реабилитации.