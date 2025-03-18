https://ria.ru/20250318/bashkirija-2005633381.html

В Башкирии психологи помогают матери пятерых детей, погибших при пожаре

В Башкирии психологи помогают матери пятерых детей, погибших при пожаре - РИА Новости, 18.03.2025

В Башкирии психологи помогают матери пятерых детей, погибших при пожаре

Психологи оказывают помощь матери пятерых детей, погибших при пожаре в квартире в селе Вперед в Башкирии, сообщил глава региона Радий Хабиров в своем... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T08:43:00+03:00

2025-03-18T08:43:00+03:00

2025-03-18T11:25:00+03:00

происшествия

давлекановский район

радий хабиров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005620717_0:105:1225:794_1920x0_80_0_0_1dfc7df942f925f00bb93bc1de1d9d6d.jpg

УФА, 18 мар – РИА Новости. Психологи оказывают помощь матери пятерых детей, погибших при пожаре в квартире в селе Вперед в Башкирии, сообщил глава региона Радий Хабиров в своем Telegram-канале. "Говорить о таком всегда больно. Сегодня ночью в пожаре в Давлекановском районе погибли пять маленьких детей и взрослый мужчина. В квартире сработал извещатель, его услышали, потушили огонь. Но, к сожалению, было уже поздно. В причинах и обстоятельствах пожара разбираемся, все службы сейчас на месте. С матерью детей работают психологи. Ситуацию держим на контроле и обязательно окажем всю необходимую помощь", — написал Хабиров.Трагедия произошла в Давлекановском районе. Жертвами стали двое трехлетних близнецов-мальчиков, две пятилетние близнецы-девочки и семилетняя девочка, а также сожитель их матери. Женщина в момент трагедии была на работе. По информации источника в правоохранительных органах, опека ранее забирала детей из-за ее пьянства, однако она впоследствии устроилась на работу и вернула их. Последняя проверка показала, что в квартире есть необходимые мебель и техника.У женщины остались еще трое детей подросткового возраста, они живут с отцами.

https://ria.ru/20250311/pozhar-2004292566.html

давлекановский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, давлекановский район, радий хабиров