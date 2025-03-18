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В Башкирии психологи помогают матери пятерых детей, погибших при пожаре - РИА Новости, 18.03.2025
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08:43 18.03.2025 (обновлено: 11:25 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/bashkirija-2005633381.html
В Башкирии психологи помогают матери пятерых детей, погибших при пожаре
В Башкирии психологи помогают матери пятерых детей, погибших при пожаре - РИА Новости, 18.03.2025
В Башкирии психологи помогают матери пятерых детей, погибших при пожаре
Психологи оказывают помощь матери пятерых детей, погибших при пожаре в квартире в селе Вперед в Башкирии, сообщил глава региона Радий Хабиров в своем... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T08:43:00+03:00
2025-03-18T11:25:00+03:00
происшествия
давлекановский район
радий хабиров
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УФА, 18 мар – РИА Новости. Психологи оказывают помощь матери пятерых детей, погибших при пожаре в квартире в селе Вперед в Башкирии, сообщил глава региона Радий Хабиров в своем Telegram-канале. "Говорить о таком всегда больно. Сегодня ночью в пожаре в Давлекановском районе погибли пять маленьких детей и взрослый мужчина. В квартире сработал извещатель, его услышали, потушили огонь. Но, к сожалению, было уже поздно. В причинах и обстоятельствах пожара разбираемся, все службы сейчас на месте. С матерью детей работают психологи. Ситуацию держим на контроле и обязательно окажем всю необходимую помощь", — написал Хабиров.Трагедия произошла в Давлекановском районе. Жертвами стали двое трехлетних близнецов-мальчиков, две пятилетние близнецы-девочки и семилетняя девочка, а также сожитель их матери. Женщина в момент трагедии была на работе. По информации источника в правоохранительных органах, опека ранее забирала детей из-за ее пьянства, однако она впоследствии устроилась на работу и вернула их. Последняя проверка показала, что в квартире есть необходимые мебель и техника.У женщины остались еще трое детей подросткового возраста, они живут с отцами.
https://ria.ru/20250311/pozhar-2004292566.html
давлекановский район
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происшествия, давлекановский район, радий хабиров
Происшествия, Давлекановский район, Радий Хабиров
В Башкирии психологи помогают матери пятерых детей, погибших при пожаре

Хабиров: психологи помогают матери пятерых детей, погибших при пожаре в Башкирии

© Фото : МЧС России по Республике БашкортостанСмертельный пожар в двухэтажном многоквартирном доме в башкирском селе Вперед
Смертельный пожар в двухэтажном многоквартирном доме в башкирском селе Вперед - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фото : МЧС России по Республике Башкортостан
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УФА, 18 мар – РИА Новости. Психологи оказывают помощь матери пятерых детей, погибших при пожаре в квартире в селе Вперед в Башкирии, сообщил глава региона Радий Хабиров в своем Telegram-канале.
"Говорить о таком всегда больно. Сегодня ночью в пожаре в Давлекановском районе погибли пять маленьких детей и взрослый мужчина. В квартире сработал извещатель, его услышали, потушили огонь. Но, к сожалению, было уже поздно. В причинах и обстоятельствах пожара разбираемся, все службы сейчас на месте. С матерью детей работают психологи. Ситуацию держим на контроле и обязательно окажем всю необходимую помощь", — написал Хабиров.
Трагедия произошла в Давлекановском районе. Жертвами стали двое трехлетних близнецов-мальчиков, две пятилетние близнецы-девочки и семилетняя девочка, а также сожитель их матери. Женщина в момент трагедии была на работе.
По информации источника в правоохранительных органах, опека ранее забирала детей из-за ее пьянства, однако она впоследствии устроилась на работу и вернула их. Последняя проверка показала, что в квартире есть необходимые мебель и техника.
У женщины остались еще трое детей подросткового возраста, они живут с отцами.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
При пожаре в пятиэтажке в Кисловодске погиб человек
11 марта, 12:39
 
ПроисшествияДавлекановский районРадий Хабиров
 
 
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