В Башкирии психологи помогают матери пятерых детей, погибших при пожаре
Хабиров: психологи помогают матери пятерых детей, погибших при пожаре в Башкирии
© Фото : МЧС России по Республике БашкортостанСмертельный пожар в двухэтажном многоквартирном доме в башкирском селе Вперед
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УФА, 18 мар – РИА Новости. Психологи оказывают помощь матери пятерых детей, погибших при пожаре в квартире в селе Вперед в Башкирии, сообщил глава региона Радий Хабиров в своем Telegram-канале.
"Говорить о таком всегда больно. Сегодня ночью в пожаре в Давлекановском районе погибли пять маленьких детей и взрослый мужчина. В квартире сработал извещатель, его услышали, потушили огонь. Но, к сожалению, было уже поздно. В причинах и обстоятельствах пожара разбираемся, все службы сейчас на месте. С матерью детей работают психологи. Ситуацию держим на контроле и обязательно окажем всю необходимую помощь", — написал Хабиров.
Трагедия произошла в Давлекановском районе. Жертвами стали двое трехлетних близнецов-мальчиков, две пятилетние близнецы-девочки и семилетняя девочка, а также сожитель их матери. Женщина в момент трагедии была на работе.
По информации источника в правоохранительных органах, опека ранее забирала детей из-за ее пьянства, однако она впоследствии устроилась на работу и вернула их. Последняя проверка показала, что в квартире есть необходимые мебель и техника.
У женщины остались еще трое детей подросткового возраста, они живут с отцами.
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