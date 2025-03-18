https://ria.ru/20250318/banki-2005686239.html
Банки будут уведомлять родителей о выдаче банковских карт детям
Банки будут уведомлять родителей о выдаче банковских карт детям - РИА Новости, 18.03.2025
Банки будут уведомлять родителей о выдаче банковских карт детям
Банки РФ с 29 марта будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им банковской РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:43:00+03:00
2025-03-18T12:43:00+03:00
2025-03-18T12:44:00+03:00
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100131/35/1001313544_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_5ad98c04db5a3ed3b69c9347c75fa895.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Банки РФ с 29 марта будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им банковской карты, а также обо всех операциях по счету, сообщает ЦБ. "С 29 марта этого года все банки также будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им карты, а также обо всех операциях по счету ребенка. Информирование и его способ прописываются в договоре с банком", - говорится на сайте регулятора.
https://ria.ru/20250318/banki-2005680641.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100131/35/1001313544_76:0:2296:1665_1920x0_80_0_0_9bad11896c59778fd40b465bbf7bd1b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Банки будут уведомлять родителей о выдаче банковских карт детям
ЦБ: банки с 29 марта будут уведомлять родителей о выдаче карт детям