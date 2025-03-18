https://ria.ru/20250318/banki-2005686239.html

Банки будут уведомлять родителей о выдаче банковских карт детям

Банки будут уведомлять родителей о выдаче банковских карт детям - РИА Новости, 18.03.2025

Банки будут уведомлять родителей о выдаче банковских карт детям

Банки РФ с 29 марта будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им банковской РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T12:43:00+03:00

2025-03-18T12:43:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Банки РФ с 29 марта будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им банковской карты, а также обо всех операциях по счету, сообщает ЦБ. "С 29 марта этого года все банки также будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им карты, а также обо всех операциях по счету ребенка. Информирование и его способ прописываются в договоре с банком", - говорится на сайте регулятора.

https://ria.ru/20250318/banki-2005680641.html

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Ольга Фомченкова

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика