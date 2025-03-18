Рейтинг@Mail.ru
Банки будут уведомлять родителей о выдаче банковских карт детям - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 18.03.2025 (обновлено: 12:44 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/banki-2005686239.html
Банки будут уведомлять родителей о выдаче банковских карт детям
Банки будут уведомлять родителей о выдаче банковских карт детям - РИА Новости, 18.03.2025
Банки будут уведомлять родителей о выдаче банковских карт детям
Банки РФ с 29 марта будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им банковской РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:43:00+03:00
2025-03-18T12:44:00+03:00
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100131/35/1001313544_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_5ad98c04db5a3ed3b69c9347c75fa895.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Банки РФ с 29 марта будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им банковской карты, а также обо всех операциях по счету, сообщает ЦБ. "С 29 марта этого года все банки также будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им карты, а также обо всех операциях по счету ребенка. Информирование и его способ прописываются в договоре с банком", - говорится на сайте регулятора.
https://ria.ru/20250318/banki-2005680641.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100131/35/1001313544_76:0:2296:1665_1920x0_80_0_0_9bad11896c59778fd40b465bbf7bd1b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Банки будут уведомлять родителей о выдаче банковских карт детям

ЦБ: банки с 29 марта будут уведомлять родителей о выдаче карт детям

© Fotolia / Andres RodriguezБанковские карты
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Fotolia / Andres Rodriguez
Банковские карты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Банки РФ с 29 марта будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им банковской карты, а также обо всех операциях по счету, сообщает ЦБ.
"С 29 марта этого года все банки также будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им карты, а также обо всех операциях по счету ребенка. Информирование и его способ прописываются в договоре с банком", - говорится на сайте регулятора.
Вывеска на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Банки обяжут ввести в приложения функционал для пострадавших от мошенниках
Вчера, 12:24
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала