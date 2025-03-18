https://ria.ru/20250318/avariya-2005839358.html
В Рязанской области столкнулись маршрутка и грузовик, есть пострадавшие
В Рязанской области столкнулись маршрутка и грузовик, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.03.2025
В Рязанской области столкнулись маршрутка и грузовик, есть пострадавшие
Пять человек пострадали при столкновении маршрутного автобуса и грузовика на трассе М-5 под Рязанью, сообщила Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T22:16:00+03:00
2025-03-18T22:16:00+03:00
2025-03-18T22:16:00+03:00
происшествия
авто
рязань
рыбновский район
рязанская область
минский автомобильный завод
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718037_0:152:3216:1961_1920x0_80_0_0_a0928a199319057b51621d0416777366.jpg
РЯЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении маршрутного автобуса и грузовика на трассе М-5 под Рязанью, сообщила Госавтоинспекция региона. По предварительным данным ведомства, примерно в 19.35 мск в Рыбновском районе на 170-м километре автодороги М-5 "Урал" произошло столкновение маршрутного автобуса и грузового автомобиля "МАЗ". "В результате происшествия 5 пассажиров маршрутного автобуса получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Водители транспортных средств не пострадали. Несовершеннолетних среди пострадавших не зарегистрировано", - сообщается в Telegram-канале ГАИ. Прокуратура Рязанской области сообщила, что контролирует организованную правоохранительными органами процессуальную проверку по факту ДТП.
https://ria.ru/20250315/rjazan-2005230199.html
рязань
рыбновский район
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718037_485:0:3216:2048_1920x0_80_0_0_db2b66e3fbadb527edfb606e37ca7885.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, рязань, рыбновский район, рязанская область, минский автомобильный завод, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Рязань, Рыбновский район, Рязанская область, Минский автомобильный завод, ГИБДД МВД РФ
В Рязанской области столкнулись маршрутка и грузовик, есть пострадавшие
При столкновении маршрутки и грузовика под Рязанью пострадали пять человек