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В Рязанской области столкнулись маршрутка и грузовик, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.03.2025
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22:16 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/avariya-2005839358.html
В Рязанской области столкнулись маршрутка и грузовик, есть пострадавшие
В Рязанской области столкнулись маршрутка и грузовик, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.03.2025
В Рязанской области столкнулись маршрутка и грузовик, есть пострадавшие
Пять человек пострадали при столкновении маршрутного автобуса и грузовика на трассе М-5 под Рязанью, сообщила Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 18.03.2025
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РЯЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении маршрутного автобуса и грузовика на трассе М-5 под Рязанью, сообщила Госавтоинспекция региона. По предварительным данным ведомства, примерно в 19.35 мск в Рыбновском районе на 170-м километре автодороги М-5 "Урал" произошло столкновение маршрутного автобуса и грузового автомобиля "МАЗ". "В результате происшествия 5 пассажиров маршрутного автобуса получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Водители транспортных средств не пострадали. Несовершеннолетних среди пострадавших не зарегистрировано", - сообщается в Telegram-канале ГАИ. Прокуратура Рязанской области сообщила, что контролирует организованную правоохранительными органами процессуальную проверку по факту ДТП.
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происшествия, авто, рязань, рыбновский район, рязанская область, минский автомобильный завод, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Рязань, Рыбновский район, Рязанская область, Минский автомобильный завод, ГИБДД МВД РФ
В Рязанской области столкнулись маршрутка и грузовик, есть пострадавшие

При столкновении маршрутки и грузовика под Рязанью пострадали пять человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РЯЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении маршрутного автобуса и грузовика на трассе М-5 под Рязанью, сообщила Госавтоинспекция региона.
По предварительным данным ведомства, примерно в 19.35 мск в Рыбновском районе на 170-м километре автодороги М-5 "Урал" произошло столкновение маршрутного автобуса и грузового автомобиля "МАЗ".
"В результате происшествия 5 пассажиров маршрутного автобуса получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Водители транспортных средств не пострадали. Несовершеннолетних среди пострадавших не зарегистрировано", - сообщается в Telegram-канале ГАИ.
Прокуратура Рязанской области сообщила, что контролирует организованную правоохранительными органами процессуальную проверку по факту ДТП.
На месте ДТП в Рязанской области. 15 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Число погибших в ДТП под Рязанью увеличилось до четырех
15 марта, 19:38
 
ПроисшествияАвтоРязаньРыбновский районРязанская областьМинский автомобильный заводГИБДД МВД РФ
 
 
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