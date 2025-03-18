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В Рязанской области столкнулись маршрутка и грузовик, есть пострадавшие

В Рязанской области столкнулись маршрутка и грузовик, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.03.2025

В Рязанской области столкнулись маршрутка и грузовик, есть пострадавшие

Пять человек пострадали при столкновении маршрутного автобуса и грузовика на трассе М-5 под Рязанью, сообщила Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T22:16:00+03:00

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происшествия

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РЯЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении маршрутного автобуса и грузовика на трассе М-5 под Рязанью, сообщила Госавтоинспекция региона. По предварительным данным ведомства, примерно в 19.35 мск в Рыбновском районе на 170-м километре автодороги М-5 "Урал" произошло столкновение маршрутного автобуса и грузового автомобиля "МАЗ". "В результате происшествия 5 пассажиров маршрутного автобуса получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Водители транспортных средств не пострадали. Несовершеннолетних среди пострадавших не зарегистрировано", - сообщается в Telegram-канале ГАИ. Прокуратура Рязанской области сообщила, что контролирует организованную правоохранительными органами процессуальную проверку по факту ДТП.

https://ria.ru/20250315/rjazan-2005230199.html

рязань

рыбновский район

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