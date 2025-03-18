https://ria.ru/20250318/atom-2005603418.html

Лукашенко предлагает России рискованный атомный проект

Лукашенко предлагает России рискованный атомный проект - РИА Новости, 18.03.2025

Лукашенко предлагает России рискованный атомный проект

Александр Лукашенко предлагает России построить в Белоруссии вторую АЭС: если первая была возведена на северо-западе страны, то вторую можно построить на... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T08:00:00+03:00

2025-03-18T08:00:00+03:00

2025-03-18T14:47:00+03:00

аналитика

европа

белоруссия

россия

александр лукашенко

газпром

белорусская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005582011_0:8:1792:1016_1920x0_80_0_0_b1c6b84f8228cd0d081b699d3ab706be.jpg

Александр Лукашенко предлагает России построить в Белоруссии вторую АЭС: если первая была возведена на северо-западе страны, то вторую можно построить на востоке. Тогда она поможет удовлетворить растущий спрос на электроэнергию не только в самой Белоруссии, но и поспособствует обеспечению светом Брянской области, а также новых регионов страны.Надо отдать должное, Александр Лукашенко всегда мастерски упаковывает свои предложения России: мол, мы не только для себя хотим вторую АЭС, но и думаем о вас и ваших потребностях.Проблема в том, что это не совсем так. Для начала: новым регионам России не нужна импортная электроэнергия. У них есть крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция аж из шести энергоблоков. Для сравнения: Белорусская АЭС состоит всего из двух энергоблоков, запущенных в 2020-м и в 2023 годах. ЗАЭС, в свою очередь, способна удовлетворить потребности не только новых территорий России, но еще и зарабатывать на продаже этой электроэнергии на Украину.В любом случае России логичней построить новую АЭС на собственной территории — на юге страны, где как раз ощущается дефицит мощностей.Что касается растущего энергопотребления в самой Белоруссии, то там дефицита мощностей по выработке электроэнергии нет, наоборот — есть явный их переизбыток. До первой АЭС в стране были только газовые электростанции. Запуск двух энергоблоков АЭС привел к консервации части газовых электростанций, и Минск сократил закупки газа на пять миллиардов "кубов" в год. АЭС покрыла 40 процентов потребления электроэнергии в стране. Если "Росатом" построит вторую АЭС с двумя энергоблоками, то "Газпром" может лишиться еще пяти миллиардов кубометров газа, которые сегодня закупает Белоруссия. Вот такая конкуренция двух видов российского топлива на белорусской территории.С одной стороны, белорусский рынок газа, конечно, не такой привлекательный, как премиальный европейский. "Газпром" продает газ туда по внутрироссийским ценам в рамках межправительственного соглашения. А с другой стороны — "Газпром" лишился в последние годы таких серьезных экспортных объемов в Европе, что разбрасываться любыми рынками сбыта сейчас было бы опрометчиво.Как бы то ни было, если в Белоруссии вырастет потребление электроэнергии, то она легко справится без второй АЭС. Достаточно расконсервировать уже существующие газовые электростанции и купить газ у России.Стоит помнить, что и первую АЭС в Белоруссии строили не для небольшого внутреннего рынка, а в первую очередь для экспорта электроэнергии в Прибалтику. Но за время строительства произошел окончательный разрыв с Европой, и Прибалтика отсоединилась от энергетической системы Белоруссии, которая была единой еще с советских времен. Теперь прибалты платят за геополитику свою цену, закупая дорогую электроэнергию в Финляндии и Швеции. А это делает дорогими не только услуги ЖКХ, но и промышленные товары, продукты питания, содержание детских садов, школ, театров и прочее.Зачем же Лукашенко предлагает России построить вторую АЭС, если она им без надобности? Главная причина — в кредитной линии на десять миллиардов долларов сроком на 25 лет, которые Россия выделила Белоруссии на строительство "Росатомом" первой АЭС. Половина из этой суммы не была израсходована. Нетривиальная ситуация, когда стройка оказалась дешевле, чем было запланировано, — обычно происходит все наоборот. Так получилось из-за падения курса рубля к доллару: оборудование закупали в России за рубли, строила российская компания, которая платила зарплату в рублях, а кредит был выдан в долларах.Вполне понятно, что Белоруссия не хочет терять льготный кредит. Но чтобы израсходовать эти деньги, нужно придумать, на что их потратить. И это что-то должно быть связано с атомной отраслью. Поэтому Лукашенко и предлагает построить вторую АЭС. В любом случае, чем больше генерирующих мощностей в стране, тем лучше, но основная цель, скорее всего, — зарабатывать на продаже соседям дополнительно появившейся энергии. Возможно, Минск рассчитывает, что будет экспортировать электроэнергию если не в Россию, то на Украину или в Прибалтику, поскольку строительство АЭС — процесс небыстрый, многое может измениться за эти годы.Конечно, Лукашенко действует с учетом прежде всего интересов собственной страны. В свою очередь, Россия всегда щедра по отношению к Белоруссии, высоко ценя сотрудничество с Минском.Поэтому, в принципе, Москва могла бы закрыть глаза на то, что ей не особо выгодна эта АЭС. Но в данный момент финансовая ситуация в России оказалась в подвешенном состоянии. Первые два месяца 2025 года показали тревожное падение доходов бюджета при одновременном росте расходов. Нефть стоит дешевле, чем заложено в бюджете, а рубль, наоборот, дороже. Это бьет по национальным доходам, создавая риски серьезного дефицита бюджета по году. Что будет дальше с экспортом — тоже непонятно, потому что все еще действуют санкции, которые мешают расчетам за российскую нефть. А недавно США не продлили исключение из-под этих санкций, поэтому есть риск, что экспорт может просесть еще больше. А разговоры о снятии пока остаются только разговорами.Так что впишется ли при таких обстоятельствах Москва в новый атомный проект с Белоруссией — вопрос открытый.

https://ria.ru/20250314/belorussiya-2004760206.html

https://ria.ru/20250316/neft-2005217613.html

https://ria.ru/20250311/neftegaz-2004171134.html

https://ria.ru/20250124/belorussiya-1995214576.html

европа

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Самофалова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg

Ольга Самофалова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Самофалова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg

аналитика, европа, белоруссия, россия, александр лукашенко, газпром, белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"