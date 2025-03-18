https://ria.ru/20250318/ataka-2005831365.html
ПВО отражает атаку беспилотников на Брянскую область
ПВО отражает атаку беспилотников на Брянскую область - РИА Новости, 18.03.2025
ПВО отражает атаку беспилотников на Брянскую область
ПВО отражает атаку беспилотников на Брянскую область, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T21:13:00+03:00
2025-03-18T21:13:00+03:00
2025-03-18T21:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. ПВО отражает атаку беспилотников на Брянскую область, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. "Уважаемые земляки! В настоящее время наши защитники отражают попытку очередной атаки с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей", - говорится в сообщении. Губернатор также попросил соблюдать необходимые меры безопасности.
https://ria.ru/20250318/khram-2005724164.html
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безопасность, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО отражает атаку беспилотников на Брянскую область
Богомаз: ПВО отражает атаку беспилотников на Брянскую область