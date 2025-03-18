https://ria.ru/20250318/ataka-2005831365.html

ПВО отражает атаку беспилотников на Брянскую область

ПВО отражает атаку беспилотников на Брянскую область - РИА Новости, 18.03.2025

ПВО отражает атаку беспилотников на Брянскую область

ПВО отражает атаку беспилотников на Брянскую область, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T21:13:00+03:00

2025-03-18T21:13:00+03:00

2025-03-18T21:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. ПВО отражает атаку беспилотников на Брянскую область, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. "Уважаемые земляки! В настоящее время наши защитники отражают попытку очередной атаки с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей", - говорится в сообщении. Губернатор также попросил соблюдать необходимые меры безопасности.

https://ria.ru/20250318/khram-2005724164.html

брянская область

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безопасность, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)