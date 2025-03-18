https://ria.ru/20250318/ataka-2005731048.html

Атака на Белгородчину отбита: Украину ждет русский мир

Атака на Белгородчину отбита: Украину ждет русский мир - РИА Новости, 18.03.2025

Атака на Белгородчину отбита: Украину ждет русский мир

Представители киевского режима и обслуживающий их персонал погрузились в глубокую депрессию — оно и понятно: судьба бывшей УССР решается на... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:46:00+03:00

2025-03-18T15:46:00+03:00

2025-03-18T15:58:00+03:00

аналитика

украина

россия

курская область

родион мирошник

вооруженные силы украины

нато

белгородская область

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Представители киевского режима и обслуживающий их персонал погрузились в глубокую депрессию — оно и понятно: судьба бывшей УССР решается на российско-американских переговорах без них. Поэтому они захотели напомнить о себе — в свойственном им стиле. На границу с Белгородской областью было брошено несколько тысяч камикадзе, попытавшихся устроить нечто вроде "контрнаступа" на краснояружском направлении. Военные эксперты, хмуря брови, рассуждают о том, что, возможно, таким образом Сырский хочет связать российские ВС, выиграв время для строительства укрепсооружений в Сумской области.Но нет, нормальная логика тут не работает. Зеленский просто переводит военную мясорубку в турборежим каждый раз, когда ему надо сигнализировать западным партнерам. Прямая коммуникация ему не удается, судя по позору в Белом доме. Поэтому поучаствовать в мирных переговорах киевские пытаются, убивая людей.Под переговоры в Джидде накопили беспилотников, запустили их по Москве и центру России. Параллельно, убегая в панике из Курской области, убивали там мирных граждан. Теперь вот попытались атаковать Белгородчину.По словам Родиона Мирошника, посла по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима, прошедшая неделя стала самой кровавой за последнее время, а число жертв вэсэушников среди наших мирных жителей поставило антирекорд.И все это кровавое побоище — просто попытка просемафорить Западу: смотрите, как воюет Украина, срочно дайте нам еще денег и оружия и не вздумайте идти на соглашение с Путиным. Все выглядит так, словно за столом переговоров сидят джентльмены в дорогих костюмах — и вдруг в зал врывается обезьяна и начинает размахивать гранатой.Попытка шантажа заранее обречена: никто — ни Трамп, ни Путин — не позволит себе таким образом выкручивать руки. Никто из них не хочет перерастания украинского конфликта в мировую войну, которую пытается разжечь Зеленский. Тем не менее киевский режим гонит свои "юниты" на убой.Что ж, Москва играет одновременно на многих досках. На одной — вежливые переговоры с Трампом. На других — беспощадный разгром ВСУ по всей линии фронта на 2000 километров.Только за последние сутки вооруженные формирования киевского режима потеряли более 200 боевиков в зоне действия Южной группировки войск. Взяты в окружение тысячи вэсэушников в Курской области. Среди тех, кто варятся в нашем котле, есть, по данным подполья, множество иностранных наемников, а также действующих офицеров войск НАТО.Горит подбитая техника, идут вперед наши штурмовики — затея киевских раздергать наши ресурсы, притормозив российское наступление, разумеется, провалилась.Расширяется зона нашей безопасности, ее все дальше двигают на запад наши бойцы. Успехи в Курской области позволили выйти на оперативный простор, и вот только что был нанесен удар "Искандером" по скоплению живой силы и техники противника в Сумской области.Сколько мы уже видели бессмысленно погибших украинских бойцов. За счет их жизней вожди киевского режима покупали себе виллы и время у власти. Но особенно трагична участь тех, кого под угрозой расстрела гонят в атаку на Белгородчину сегодня. Погибнуть во время переговоров, совсем немного не дожить до окончания войны — поистине, они выбрали себе страшную судьбу.Сигнал Зеленского до американских и российских переговорщиков, несомненно, дошел. Вот так киевские видят "примирение" и режим прекращения огня: они хотят внаглую заниматься терроризмом и проливать кровь наших мирных жителей, презирая любые договоренности между Россией и США. Что ж, это полезная информация, несомненно, она будет принята к сведению.О чем и как можно договариваться с представителями киевского режима, если даже переговоры о перемирии они используют как повод к террористическим атакам? Какие гарантии соблюдения договоренностей они могут дать? Нет ничего удивительного в том, что сегодня судьба Украины решается без участия Украины.А решают ее наши дроноводы и штурмовики, летчики и артиллеристы, разведчики и морпехи. Они несут Украине настоящий русский мир.

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https://ria.ru/20250318/naemniki-2005616697.html

https://ria.ru/20250318/putin-2005607435.html

https://ria.ru/20250318/svo-2005679583.html

https://ria.ru/20250317/smi-2005597601.html

https://ria.ru/20250317/tramp-2005603149.html

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аналитика, украина, россия, курская область, родион мирошник, вооруженные силы украины, нато, белгородская область, спецоперация