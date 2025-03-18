Рейтинг@Mail.ru
Атака на Белгородчину отбита: Украину ждет русский мир - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 18.03.2025 (обновлено: 15:58 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/ataka-2005731048.html
Атака на Белгородчину отбита: Украину ждет русский мир
Атака на Белгородчину отбита: Украину ждет русский мир - РИА Новости, 18.03.2025
Атака на Белгородчину отбита: Украину ждет русский мир
Представители киевского режима и обслуживающий их персонал погрузились в глубокую депрессию — оно и понятно: судьба бывшей УССР решается на... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:46:00+03:00
2025-03-18T15:58:00+03:00
аналитика
украина
россия
курская область
родион мирошник
вооруженные силы украины
нато
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005736054_0:16:1792:1024_1920x0_80_0_0_2087a503c1337f96d00385ebd89d80a3.jpg
Представители киевского режима и обслуживающий их персонал погрузились в глубокую депрессию — оно и понятно: судьба бывшей УССР решается на российско-американских переговорах без них. Поэтому они захотели напомнить о себе — в свойственном им стиле. На границу с Белгородской областью было брошено несколько тысяч камикадзе, попытавшихся устроить нечто вроде "контрнаступа" на краснояружском направлении. Военные эксперты, хмуря брови, рассуждают о том, что, возможно, таким образом Сырский хочет связать российские ВС, выиграв время для строительства укрепсооружений в Сумской области.Но нет, нормальная логика тут не работает. Зеленский просто переводит военную мясорубку в турборежим каждый раз, когда ему надо сигнализировать западным партнерам. Прямая коммуникация ему не удается, судя по позору в Белом доме. Поэтому поучаствовать в мирных переговорах киевские пытаются, убивая людей.Под переговоры в Джидде накопили беспилотников, запустили их по Москве и центру России. Параллельно, убегая в панике из Курской области, убивали там мирных граждан. Теперь вот попытались атаковать Белгородчину.По словам Родиона Мирошника, посла по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима, прошедшая неделя стала самой кровавой за последнее время, а число жертв вэсэушников среди наших мирных жителей поставило антирекорд.И все это кровавое побоище — просто попытка просемафорить Западу: смотрите, как воюет Украина, срочно дайте нам еще денег и оружия и не вздумайте идти на соглашение с Путиным. Все выглядит так, словно за столом переговоров сидят джентльмены в дорогих костюмах — и вдруг в зал врывается обезьяна и начинает размахивать гранатой.Попытка шантажа заранее обречена: никто — ни Трамп, ни Путин — не позволит себе таким образом выкручивать руки. Никто из них не хочет перерастания украинского конфликта в мировую войну, которую пытается разжечь Зеленский. Тем не менее киевский режим гонит свои "юниты" на убой.Что ж, Москва играет одновременно на многих досках. На одной — вежливые переговоры с Трампом. На других — беспощадный разгром ВСУ по всей линии фронта на 2000 километров.Только за последние сутки вооруженные формирования киевского режима потеряли более 200 боевиков в зоне действия Южной группировки войск. Взяты в окружение тысячи вэсэушников в Курской области. Среди тех, кто варятся в нашем котле, есть, по данным подполья, множество иностранных наемников, а также действующих офицеров войск НАТО.Горит подбитая техника, идут вперед наши штурмовики — затея киевских раздергать наши ресурсы, притормозив российское наступление, разумеется, провалилась.Расширяется зона нашей безопасности, ее все дальше двигают на запад наши бойцы. Успехи в Курской области позволили выйти на оперативный простор, и вот только что был нанесен удар "Искандером" по скоплению живой силы и техники противника в Сумской области.Сколько мы уже видели бессмысленно погибших украинских бойцов. За счет их жизней вожди киевского режима покупали себе виллы и время у власти. Но особенно трагична участь тех, кого под угрозой расстрела гонят в атаку на Белгородчину сегодня. Погибнуть во время переговоров, совсем немного не дожить до окончания войны — поистине, они выбрали себе страшную судьбу.Сигнал Зеленского до американских и российских переговорщиков, несомненно, дошел. Вот так киевские видят "примирение" и режим прекращения огня: они хотят внаглую заниматься терроризмом и проливать кровь наших мирных жителей, презирая любые договоренности между Россией и США. Что ж, это полезная информация, несомненно, она будет принята к сведению.О чем и как можно договариваться с представителями киевского режима, если даже переговоры о перемирии они используют как повод к террористическим атакам? Какие гарантии соблюдения договоренностей они могут дать? Нет ничего удивительного в том, что сегодня судьба Украины решается без участия Украины.А решают ее наши дроноводы и штурмовики, летчики и артиллеристы, разведчики и морпехи. Они несут Украине настоящий русский мир.
https://ria.ru/20250318/gladkov-2005634096.html
https://ria.ru/20250318/naemniki-2005616697.html
https://ria.ru/20250318/putin-2005607435.html
https://ria.ru/20250318/svo-2005679583.html
https://ria.ru/20250317/smi-2005597601.html
https://ria.ru/20250317/tramp-2005603149.html
украина
россия
курская область
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005736054_194:0:1559:1024_1920x0_80_0_0_c9f37ee1b1d48fbd2a43dcfec230e83d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, украина, россия, курская область, родион мирошник, вооруженные силы украины, нато, белгородская область, спецоперация
Аналитика, Украина, Россия, Курская область, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, НАТО, Белгородская область, Спецоперация

Атака на Белгородчину отбита: Украину ждет русский мир

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
Дзен
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Представители киевского режима и обслуживающий их персонал погрузились в глубокую депрессию — оно и понятно: судьба бывшей УССР решается на российско-американских переговорах без них. Поэтому они захотели напомнить о себе — в свойственном им стиле.
На границу с Белгородской областью было брошено несколько тысяч камикадзе, попытавшихся устроить нечто вроде "контрнаступа" на краснояружском направлении. Военные эксперты, хмуря брови, рассуждают о том, что, возможно, таким образом Сырский хочет связать российские ВС, выиграв время для строительства укрепсооружений в Сумской области.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Гладков заявил о сложной обстановке в Белгородской области
Вчера, 08:54
Но нет, нормальная логика тут не работает. Зеленский просто переводит военную мясорубку в турборежим каждый раз, когда ему надо сигнализировать западным партнерам. Прямая коммуникация ему не удается, судя по позору в Белом доме. Поэтому поучаствовать в мирных переговорах киевские пытаются, убивая людей.
Под переговоры в Джидде накопили беспилотников, запустили их по Москве и центру России. Параллельно, убегая в панике из Курской области, убивали там мирных граждан. Теперь вот попытались атаковать Белгородчину.
По словам Родиона Мирошника, посла по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима, прошедшая неделя стала самой кровавой за последнее время, а число жертв вэсэушников среди наших мирных жителей поставило антирекорд.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Мирошник рассказал о жестокости наемников ВСУ в Курской области
Вчера, 03:25
И все это кровавое побоище — просто попытка просемафорить Западу: смотрите, как воюет Украина, срочно дайте нам еще денег и оружия и не вздумайте идти на соглашение с Путиным. Все выглядит так, словно за столом переговоров сидят джентльмены в дорогих костюмах — и вдруг в зал врывается обезьяна и начинает размахивать гранатой.
Попытка шантажа заранее обречена: никто — ни Трамп, ни Путин — не позволит себе таким образом выкручивать руки. Никто из них не хочет перерастания украинского конфликта в мировую войну, которую пытается разжечь Зеленский. Тем не менее киевский режим гонит свои "юниты" на убой.
Президент РФ Владимир Путин разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Путин и Трамп проведут телефонный разговор
Вчера, 00:09
Что ж, Москва играет одновременно на многих досках. На одной — вежливые переговоры с Трампом. На других — беспощадный разгром ВСУ по всей линии фронта на 2000 километров.
Только за последние сутки вооруженные формирования киевского режима потеряли более 200 боевиков в зоне действия Южной группировки войск. Взяты в окружение тысячи вэсэушников в Курской области. Среди тех, кто варятся в нашем котле, есть, по данным подполья, множество иностранных наемников, а также действующих офицеров войск НАТО.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Вчера, 12:16
Горит подбитая техника, идут вперед наши штурмовики — затея киевских раздергать наши ресурсы, притормозив российское наступление, разумеется, провалилась.
Расширяется зона нашей безопасности, ее все дальше двигают на запад наши бойцы. Успехи в Курской области позволили выйти на оперативный простор, и вот только что был нанесен удар "Искандером" по скоплению живой силы и техники противника в Сумской области.
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
США могут признать Крым российским в рамках сделки по Украине, сообщили СМИ
17 марта, 21:38
Сколько мы уже видели бессмысленно погибших украинских бойцов. За счет их жизней вожди киевского режима покупали себе виллы и время у власти. Но особенно трагична участь тех, кого под угрозой расстрела гонят в атаку на Белгородчину сегодня. Погибнуть во время переговоров, совсем немного не дожить до окончания войны — поистине, они выбрали себе страшную судьбу.
Сигнал Зеленского до американских и российских переговорщиков, несомненно, дошел. Вот так киевские видят "примирение" и режим прекращения огня: они хотят внаглую заниматься терроризмом и проливать кровь наших мирных жителей, презирая любые договоренности между Россией и США. Что ж, это полезная информация, несомненно, она будет принята к сведению.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Провал ВСУ в Курской области не связан с помощью США, заявил Трамп
17 марта, 22:52
О чем и как можно договариваться с представителями киевского режима, если даже переговоры о перемирии они используют как повод к террористическим атакам? Какие гарантии соблюдения договоренностей они могут дать? Нет ничего удивительного в том, что сегодня судьба Украины решается без участия Украины.
А решают ее наши дроноводы и штурмовики, летчики и артиллеристы, разведчики и морпехи. Они несут Украине настоящий русский мир.
 
АналитикаУкраинаРоссияКурская областьРодион МирошникВооруженные силы УкраиныНАТОБелгородская областьСпецоперация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала