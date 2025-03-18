https://ria.ru/20250318/asha-2005729894.html

Вода ушла из подтопленных жилых домов и участков в челябинской Аше

Вода ушла из подтопленных жилых домов и участков в челябинской Аше - РИА Новости, 18.03.2025

Вода ушла из подтопленных жилых домов и участков в челябинской Аше

Вода полностью ушла из подтопленных частых домов и приусадебных участков в городе Аша Челябинской области, где поднялся уровень воды в реке Сим, сообщила во... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:26:00+03:00

2025-03-18T15:26:00+03:00

2025-03-18T15:26:00+03:00

происшествия

жкх

аша

сим

челябинская область

алексей текслер

александр грибов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 мар – РИА Новости. Вода полностью ушла из подтопленных частых домов и приусадебных участков в городе Аша Челябинской области, где поднялся уровень воды в реке Сим, сообщила во вторник пресс-служба министерства общественной безопасности региона. Ранее глава региона Алексей Текслер сообщал, что в Аше сейчас самая сложная ситуация: ледоход на реке Сим начался на две недели раньше обычного, образовался затор, плюс ночью выпали осадки, из-за этого произошло подтопление домов на низменных участках улиц, которые ближе всего находятся к реке. "Уровень воды в районе подтопления города Аша существенно снизился, вода полностью покинула жилые дома и приусадебные участки. Пострадавшие территории находятся под строгим контролем соответствующих служб", - говорится в сообщении. Министерство отмечает, что по поручению губернатора в город Аша выехал министр общественной безопасности Александр Гриб для координации работы по ликвидации последствий подтопления. Как сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, в Аше был подтоплен 31 приусадебный участок по улицам Матросова, Набережная, Октябрьская, Заречная, позже сообщили о том, что остаются подтопленными 16 домохозяйств и об эвакуации 70 человек. Также из-за поднятия уровня воды в реке Сим произошло подтопление участков дорог в городе, временно перекрыт выезд на автодорогу Аша – Кропачево – Шарлаш на участке из Аши в Миньяр. На месте работают сотрудники МЧС, ГАИ, дорожные службы.

https://ria.ru/20250317/pavodok-2005475810.html

аша

сим

челябинская область

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происшествия, жкх, аша, сим, челябинская область, алексей текслер, александр грибов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф