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Вода ушла из подтопленных жилых домов и участков в челябинской Аше
Вода ушла из подтопленных жилых домов и участков в челябинской Аше - РИА Новости, 18.03.2025
Вода ушла из подтопленных жилых домов и участков в челябинской Аше
Вода полностью ушла из подтопленных частых домов и приусадебных участков в городе Аша Челябинской области, где поднялся уровень воды в реке Сим, сообщила во... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:26:00+03:00
2025-03-18T15:26:00+03:00
2025-03-18T15:26:00+03:00
происшествия
жкх
аша
сим
челябинская область
алексей текслер
александр грибов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 мар – РИА Новости. Вода полностью ушла из подтопленных частых домов и приусадебных участков в городе Аша Челябинской области, где поднялся уровень воды в реке Сим, сообщила во вторник пресс-служба министерства общественной безопасности региона. Ранее глава региона Алексей Текслер сообщал, что в Аше сейчас самая сложная ситуация: ледоход на реке Сим начался на две недели раньше обычного, образовался затор, плюс ночью выпали осадки, из-за этого произошло подтопление домов на низменных участках улиц, которые ближе всего находятся к реке. "Уровень воды в районе подтопления города Аша существенно снизился, вода полностью покинула жилые дома и приусадебные участки. Пострадавшие территории находятся под строгим контролем соответствующих служб", - говорится в сообщении. Министерство отмечает, что по поручению губернатора в город Аша выехал министр общественной безопасности Александр Гриб для координации работы по ликвидации последствий подтопления. Как сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, в Аше был подтоплен 31 приусадебный участок по улицам Матросова, Набережная, Октябрьская, Заречная, позже сообщили о том, что остаются подтопленными 16 домохозяйств и об эвакуации 70 человек. Также из-за поднятия уровня воды в реке Сим произошло подтопление участков дорог в городе, временно перекрыт выезд на автодорогу Аша – Кропачево – Шарлаш на участке из Аши в Миньяр. На месте работают сотрудники МЧС, ГАИ, дорожные службы.
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происшествия, жкх, аша, сим, челябинская область, алексей текслер, александр грибов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф
Происшествия, ЖКХ, Аша, Сим, Челябинская область, Алексей Текслер, Александр Грибов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ГИБДД МВД РФ
Вода ушла из подтопленных жилых домов и участков в челябинской Аше
В Аше Челябинской области вода ушла из подтопленных домов и участков
ЧЕЛЯБИНСК, 18 мар – РИА Новости. Вода полностью ушла из подтопленных частых домов и приусадебных участков в городе Аша Челябинской области, где поднялся уровень воды в реке Сим, сообщила во вторник пресс-служба министерства общественной безопасности региона.
Ранее глава региона Алексей Текслер сообщал, что в Аше сейчас самая сложная ситуация: ледоход на реке Сим начался на две недели раньше обычного, образовался затор, плюс ночью выпали осадки, из-за этого произошло подтопление домов на низменных участках улиц, которые ближе всего находятся к реке.
"Уровень воды в районе подтопления города Аша существенно снизился, вода полностью покинула жилые дома и приусадебные участки. Пострадавшие территории находятся под строгим контролем соответствующих служб", - говорится в сообщении.
Министерство отмечает, что по поручению губернатора в город Аша выехал министр общественной безопасности Александр Гриб для координации работы по ликвидации последствий подтопления.
Как сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, в Аше был подтоплен 31 приусадебный участок по улицам Матросова, Набережная, Октябрьская, Заречная, позже сообщили о том, что остаются подтопленными 16 домохозяйств и об эвакуации 70 человек. Также из-за поднятия уровня воды в реке Сим произошло подтопление участков дорог в городе, временно перекрыт выезд на автодорогу Аша – Кропачево – Шарлаш на участке из Аши в Миньяр. На месте работают сотрудники МЧС, ГАИ, дорожные службы.