https://ria.ru/20250318/armenija-2005615522.html

Российская Sitronics Electro начала поставку электрозарядок в Армению

Российская Sitronics Electro начала поставку электрозарядок в Армению - РИА Новости, 18.03.2025

Российская Sitronics Electro начала поставку электрозарядок в Армению

Российская Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) поставила несколько зарядных станций для электромобилей собственного производства в Армению, сообщили... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T02:44:00+03:00

2025-03-18T02:44:00+03:00

2025-03-18T02:44:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Российская Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) поставила несколько зарядных станций для электромобилей собственного производства в Армению, сообщили РИА Новости в компании. "Наша линейка зарядных станций для электромобилей включает быструю зарядную станцию eStation Super на 262 кВт и медленные eStation Mini на 22 кВт и eStation Mini Duo на 44 кВт. Сейчас мы уже экспортировали несколько станций собственного производства в Армению. В первую очередь мы разрабатывали eStation Super для российского рынка. Станция соответствует требованиям и критериям для субсидируемых в России электрозарядных станций (ЭЗС)", - отметили в компании. Там добавили, что зарядная станция компании может представлять интерес для экспорта благодаря режиму идентификации "plug & charge" и своим техническим характеристикам. Под режимом "plug & charge" понимается применение цифровых сертификатов. Так, зарядка электрокара начинается сразу после подключения кабеля. В компании отметили, что высокая мощность вентиляторов, которая особенно важна для жарких стран, позволит Sitronics Electro выйти и на рынки Ближнего Востока. Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) - российский оператор и производитель оборудования зарядной инфраструктуры. Оператор строит сеть зарядных станций для электротранспорта по всей стране, а также развивает приложение для водителей и программное обеспечение (ПО) для управления зарядными станциями.

https://ria.ru/20250213/armeniya-1999200492.html

https://ria.ru/20250317/zaryadki-2005526724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, армения, россия, ближний восток