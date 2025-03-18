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Саудовская Аравия осудила удары Израиля по Газе

Саудовская Аравия осудила удары Израиля по Газе - РИА Новости, 18.03.2025

Саудовская Аравия осудила удары Израиля по Газе

Саудовская Аравия решительно осуждает возобновление Израиля ударов по сектору Газа и призывает к прекращению насилия, сообщил во вторник МИД страны. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T16:23:00+03:00

2025-03-18T16:23:00+03:00

2025-03-18T16:23:00+03:00

в мире

израиль

саудовская аравия

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Саудовская Аравия решительно осуждает возобновление Израиля ударов по сектору Газа и призывает к прекращению насилия, сообщил во вторник МИД страны. В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. "Министерство иностранных дел заявляет, что Королевство Саудовская Аравия самым решительным образом осуждает возобновление израильскими оккупационными силами агрессии в секторе Газа и их прямые обстрелы районов, населенных безоружными гражданскими лицами, без малейшего уважения к международному гуманитарному праву", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в соцсети X. В внешнеполитическом ведомстве королевства также призвали международное сообщество "выполнить свои обязательства" и немедленно вмешаться с целью остановить череду насилия в палестинском анклаве. "Королевство подчеркивает важность немедленного прекращения израильских убийств, насилия и разрушений, и защиты палестинского гражданского населения от несправедливой израильской военной машины", - сказано в заявлении. Ранее министерство здравоохранения палестинского анклава сообщило, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром увеличилось до 326. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250318/gaza-2005674180.html

https://ria.ru/20250318/khamas--2005688515.html

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в мире, израиль, саудовская аравия, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году