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Саудовская Аравия осудила удары Израиля по Газе - РИА Новости, 18.03.2025
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16:23 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/aravija-2005750992.html
Саудовская Аравия осудила удары Израиля по Газе
Саудовская Аравия осудила удары Израиля по Газе - РИА Новости, 18.03.2025
Саудовская Аравия осудила удары Израиля по Газе
Саудовская Аравия решительно осуждает возобновление Израиля ударов по сектору Газа и призывает к прекращению насилия, сообщил во вторник МИД страны. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T16:23:00+03:00
2025-03-18T16:23:00+03:00
в мире
израиль
саудовская аравия
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Саудовская Аравия решительно осуждает возобновление Израиля ударов по сектору Газа и призывает к прекращению насилия, сообщил во вторник МИД страны. В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. "Министерство иностранных дел заявляет, что Королевство Саудовская Аравия самым решительным образом осуждает возобновление израильскими оккупационными силами агрессии в секторе Газа и их прямые обстрелы районов, населенных безоружными гражданскими лицами, без малейшего уважения к международному гуманитарному праву", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в соцсети X. В внешнеполитическом ведомстве королевства также призвали международное сообщество "выполнить свои обязательства" и немедленно вмешаться с целью остановить череду насилия в палестинском анклаве. "Королевство подчеркивает важность немедленного прекращения израильских убийств, насилия и разрушений, и защиты палестинского гражданского населения от несправедливой израильской военной машины", - сказано в заявлении. Ранее министерство здравоохранения палестинского анклава сообщило, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром увеличилось до 326. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250318/gaza-2005674180.html
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в мире, израиль, саудовская аравия, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Саудовская Аравия, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Саудовская Аравия осудила удары Израиля по Газе

МИД Саудовской Аравии осудил возобновление Израиля ударов по сектору Газа

© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Саудовская Аравия решительно осуждает возобновление Израиля ударов по сектору Газа и призывает к прекращению насилия, сообщил во вторник МИД страны.
В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
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"Министерство иностранных дел заявляет, что Королевство Саудовская Аравия самым решительным образом осуждает возобновление израильскими оккупационными силами агрессии в секторе Газа и их прямые обстрелы районов, населенных безоружными гражданскими лицами, без малейшего уважения к международному гуманитарному праву", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в соцсети X.
В внешнеполитическом ведомстве королевства также призвали международное сообщество "выполнить свои обязательства" и немедленно вмешаться с целью остановить череду насилия в палестинском анклаве.
"Королевство подчеркивает важность немедленного прекращения израильских убийств, насилия и разрушений, и защиты палестинского гражданского населения от несправедливой израильской военной машины", - сказано в заявлении.
Ранее министерство здравоохранения палестинского анклава сообщило, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром увеличилось до 326. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
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